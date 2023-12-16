В Одессе открыли Центр поддержки для переселенцев (фоторепортаж)

По сообщению пресс-службы Одесского горсовета, в здании Центра провели весь комплекс внутренних и наружных работ и подключили все необходимые коммуникации. Также помещение оборудовали необходимой мебелью и провели благоустройство территории.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, с начала войны в городе зарегистрировано более 85 тысяч переселенцев. И ввиду того, что все городские ресурсы для размещения были исчерпаны, было решено отремонтировать одно из коммунальных зданий и разместить здесь Центр.

Преимущество при размещении в Центре предоставляется тем, кто не имеет возможности снимать жилье – малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям.

Также прорабатываются другие варианты расселения переселенцев.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета