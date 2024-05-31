Цены на Привозе 31 мая: вечное сало и немного горошка

«Для меня главное – сало!»

– Для меня главное – сало! А лучшее сало – на Привозе, – уверен мужчина в мясном корпусе.

– Не согласна… Да и вообще сало не летний продукт. Надо на овощи больше обращать внимание.

– Ну, это как для кого. Сало – мой вечный продукт. Ну еще чуть-чуть горошка молодого возьму.

Женщина пожимает плечами, услышав о вечном продукте. А тот продукт – как будто действительно вечный: на прилавках сало выглядит практически одинаково – что летом, что зимой… Да и цены практически не меняются.

– Покупаем только молодые овощи! – говорит жена мужу.

Тот вздыхает:

– Все равно больше люблю старый картофель… Вот сваришь его, так и настроение поднимается.

– А от молодой не поднимается?

– Я ее цену как вспомню…

Ну это уже преувеличение, молодой картофель уже стоит почти как старый…

Кстати, что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-35 грн;

картофель «молодой» – 30-50 грн;

лук – 35-45 грн;

помидоры – 50-90 грн;

свекла – 30 грн (старая); 60-80 (молодая);

кабачки – 50-80 грн;

огурцы – 30-60 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 140-180 грн;

капуста «молодая» – 15-35 грн;

чеснок («молодой») – 130-150 грн;

морковь – (старая) 30-40 грн; («молодая») – 70-80 грн;

редис – 20-30 грн;

зеленый горошек – 90-140 грн;

зелень в пучках («молодая») – от 10 до 20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-40 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 45-60 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 80-130 грн;

черешня – 90-150 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-70 грн;

брынза – 140-200 грн;

творог – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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