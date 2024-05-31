Цены на Привозе 31 мая: вечное сало и немного горошка

Цены на Привозе 31 мая: вечное сало и немного горошка

Привоз в конце весны: создается впечатление, что о весне уже давно забыли, потому что еще в апреле наступило «лето». Привоз привычно кипит, люди больше присматриваются к летним овощам и фруктам.

«Для меня главное – сало!»

– Для меня главное – сало! А лучшее сало – на Привозе, – уверен мужчина в мясном корпусе.

– Не согласна… Да и вообще сало не летний продукт. Надо на овощи больше обращать внимание.

– Ну, это как для кого. Сало – мой вечный продукт. Ну еще чуть-чуть горошка молодого возьму.

Женщина пожимает плечами, услышав о вечном продукте. А тот продукт – как будто действительно вечный: на прилавках сало выглядит практически одинаково – что летом, что зимой… Да и цены практически не меняются.

Сало - вечный продукт на Привозе

– Покупаем только молодые овощи! – говорит жена мужу.

Тот вздыхает:

– Все равно больше люблю старый картофель… Вот сваришь его, так и настроение поднимается.

– А от молодой не поднимается?

– Я ее цену как вспомню…

Ну это уже преувеличение, молодой картофель уже стоит почти как старый…

Картофель на одесском Привозе

Кстати, что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе, май 2024

  • картофель – 30-35 грн;
  • картофель «молодой» – 30-50 грн;
  • лук – 35-45 грн;
  • помидоры – 50-90 грн;
  • свекла – 30 грн (старая); 60-80 (молодая);
  • кабачки – 50-80 грн;
  • огурцы – 30-60 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 140-180 грн;
  • капуста «молодая» – 15-35 грн;
  • чеснок («молодой») – 130-150 грн;
  • морковь – (старая) 30-40 грн; («молодая») – 70-80 грн;
  • редис – 20-30 грн;
  • зеленый горошек – 90-140 грн;
  • зелень в пучках («молодая») – от 10 до 20 грн.

На Привозе: зелень

Одесский Привоз в мае: цены на овощи

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

На Привозе: клубника и горошек

  • яблоки – 20-40 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 45-60 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 80-130 грн;
  • черешня – 90-150 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Привоз: цены на яйца

 

  • яйца (десяток) – 30-70 грн;
  • брынза – 140-200 грн;
  • творог – 70-120 грн.

Привоз: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Привоз: мясо

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

На Привозе в мае

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз: стопроцентная черешня, волшебная брынза и цены на 24 мая.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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