Цены на Привозе 31 мая: вечное сало и немного горошка

Привоз в конце весны: создается впечатление, что о весне уже давно забыли, потому что еще в апреле наступило «лето». Привоз привычно кипит, люди больше присматриваются к летним овощам и фруктам.
«Для меня главное – сало!»
– Для меня главное – сало! А лучшее сало – на Привозе, – уверен мужчина в мясном корпусе.
– Не согласна… Да и вообще сало не летний продукт. Надо на овощи больше обращать внимание.
– Ну, это как для кого. Сало – мой вечный продукт. Ну еще чуть-чуть горошка молодого возьму.
Женщина пожимает плечами, услышав о вечном продукте. А тот продукт – как будто действительно вечный: на прилавках сало выглядит практически одинаково – что летом, что зимой… Да и цены практически не меняются.
– Покупаем только молодые овощи! – говорит жена мужу.
Тот вздыхает:
– Все равно больше люблю старый картофель… Вот сваришь его, так и настроение поднимается.
– А от молодой не поднимается?
– Я ее цену как вспомню…
Ну это уже преувеличение, молодой картофель уже стоит почти как старый…
Кстати, что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- картофель «молодой» – 30-50 грн;
- лук – 35-45 грн;
- помидоры – 50-90 грн;
- свекла – 30 грн (старая); 60-80 (молодая);
- кабачки – 50-80 грн;
- огурцы – 30-60 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 140-180 грн;
- капуста «молодая» – 15-35 грн;
- чеснок («молодой») – 130-150 грн;
- морковь – (старая) 30-40 грн; («молодая») – 70-80 грн;
- редис – 20-30 грн;
- зеленый горошек – 90-140 грн;
- зелень в пучках («молодая») – от 10 до 20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-40 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 45-60 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 80-130 грн;
- черешня – 90-150 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-70 грн;
- брынза – 140-200 грн;
- творог – 70-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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