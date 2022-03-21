Старый одесский дворик на военном положении: в городе идут съемки сериала (фото)

Одесса на военном положении, день… Уже не первый день в Одессе снимается сериал, рассказывающий, чем и как живет город и его яркий представитель – старый одесский дворик с его неповторимыми жителями – в наши нелегкие дни. Дни нелегкие, а сериал, как вы догадались, с большим юмором – нашим, одесским.

Снимать сериал в дни войны? Да еще юморной? Да, именно так, решила одесская писательница Юлия Верба вместе с командой единомышленников.

«Сегодня мы на съемках с фотографом испортили три дубля своим ржанием»,

– признается Юлия.

Сначала Юлия начала вести блог с хештегом #FUCKelМолдаванки, где описывала происходящее в Одессе с юмором. Теперь на основе этих постов решили снимать сериал.

«Хотим насмешить, отвлечь, поднять боевой дух всех, кто будет смотреть. Будем показывать, что Одесса – это Украина»,

– подчеркнула Юлия Верба на своей странице в Facebook.

Все съемки проходят в Одессе с участием местных актрис. Съемки проходят и весело, и тревожно, прерываются на время воздушной тревоги, а потом возобновляются.

Что получается в результате? Смотрите сами:

«Улыбайтесь. Юмор и одесский оптимизм – оружие, которое у нас не отнять»,

– призывает Юлия Верба.

Фото с Facebook-страницы Юлии Вербы