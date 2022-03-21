Старый одесский дворик на военном положении: в городе идут съемки сериала (фото)

Одесса на военном положении, день… Уже не первый день в Одессе снимается сериал, рассказывающий, чем и как живет город и его яркий представитель – старый одесский дворик с его неповторимыми жителями – в наши нелегкие дни. Дни нелегкие, а сериал, как вы догадались, с большим юмором – нашим, одесским.
Снимать сериал в дни войны? Да еще юморной? Да, именно так, решила одесская писательница Юлия Верба вместе с командой единомышленников.
«Сегодня мы на съемках с фотографом испортили три дубля своим ржанием»,
– признается Юлия.
Сначала Юлия начала вести блог с хештегом #FUCKelМолдаванки, где описывала происходящее в Одессе с юмором. Теперь на основе этих постов решили снимать сериал.
«Хотим насмешить, отвлечь, поднять боевой дух всех, кто будет смотреть. Будем показывать, что Одесса – это Украина»,
– подчеркнула Юлия Верба на своей странице в Facebook.
Все съемки проходят в Одессе с участием местных актрис. Съемки проходят и весело, и тревожно, прерываются на время воздушной тревоги, а потом возобновляются.
Что получается в результате? Смотрите сами:
«Улыбайтесь. Юмор и одесский оптимизм – оружие, которое у нас не отнять»,
– призывает Юлия Верба.
Фото с Facebook-страницы Юлии Вербы