В Одессе открыли мемориальную доску в честь великого ученого-путешественника

Памятный знак установлен на фасаде дома по улице Пастера, 36, где Миклухо-Маклай неоднократно бывал. По этому адресу жил выдающийся биолог Илья Мечников, высоко ценивший открытия путешественника.

«Вчений-мандрівник і гуманіст Миклухо-Маклай М.М. відвідував цей будинок у 1886 і 1887 роках», — гласит надпись на памятном знаке.

На церемонии открытия присутствовали представители местного самоуправления, историки, краеведы, преподаватели ОНУ имени Мечникова, а также студенты-историки.

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Николай Миклухо-Маклай — путешественник, антрополог, этнограф, географ, автор около 160 научных статей. Известен также как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании, активно выступал против работорговли.

Он совершил ряд экспедиций на неисследованную до этого Новую Гвинею и другие острова Тихого океана, исследовал их первобытную культуру, собрал богатейшие материалы о папуасах.

Он первым научно доказал биотическую полноценность всех наций и рас, предсказал крах колониальной системы и выдвинул идею создания таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО, составил первый проект Всеобщей декларации прав человека. В 1996 году ЮНЕСКО признала его Человеком мира.

Фото: Наталья Петрова.