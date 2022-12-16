Как одесситы сами себя оставляют без света, и как этого избежать

После удара россии беспилотниками 10 декабря в Одессе действуют аварийные отключения света. В ДТЭК рассказали, что это такое и при чем тут сами жители города.

После серии ракетных ударов России ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Из-за значительного энергодефицита по всей стране ежедневно происходят отключения света.

После того как свет снова включается, жители Одессы и Одесской области начинают массово включать электроприборы. Это перегружает сети в 2-2,5 раза и в 70% случаев приводит к авариям.

Чтобы избежать этого, энергетики призывают жителей Одесщины включать электроприборы поочередно и не делать этого сразу после того, как появился свет, а подождать не менее 20 минут.

Советы как предотвратить аварийные ситуации.

Электросети проектируются и строятся на определенную мощность потребления электроэнергии, которую они могут выдерживать.

К примеру, при проектировании сетей, питающих жилую застройку, специалисты применяют определенные коэффициенты. Один из них называется коэффициентом одновременности. Он составляет 0,4 и означает, что только 40% потребителей могут одновременно использовать свою разрешенную мощность.

Однако при использовании экстренных или стабилизационных отключений, когда свет включается, жильцы домов одновременно начинают использовать все электроприборы — стиральные машины, электроплиты, бойлеры и прочее.

Поэтому электросеть перегружается на 100%, а иногда даже до 200% и, соответственно коэффициент одновременности составляет от 0,8 до 1. Это значит, что нагрузка в 2-2,5 раза выше, чем та, на которую рассчитаны сети.

Несмотря на резервный запас мощности, около 70% аварий происходит именно из-за перегрузки электросетей клиентами. Продолжительность ремонта и восстановления электроснабжения уже зависит от масштабов повреждений энергооборудования и может занимать от нескольких часов до суток.

«В наш контакт-центр часто обращаются клиенты с жалобами на отсутствие света по плановым и экстренным отключениям дольше 4 часов. Когда мы начинаем разбираться с этими ситуациями, то оказывается, что в большинстве случаев света нет из-за аварии. Закончилось отключение, в дом снова было подано напряжение, жильцы одновременно включили все приборы и сеть не выдержала. С начала массированных атак на объекты энергетики мы ликвидировали более 3,8 тысяч таких аварий на электросетях по всей Одесской области. Мы просим клиентов быть сознательными и после отключений включать приборы поочередно, чтобы снизить риски аварий» – сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Чтобы минимизировать риски наступления аварий необходимо:

Если в вашем доме ограничили электроснабжение, выключите из сети все энергоемкие приборы и освещение в комнатах, где нет людей;

Когда свет появился – одновременно не включайте все энергоемкие приборы. Подождите не менее 15 минут после возвращения света. Далее поочередно включайте сначала один энергоемкий прибор, а другой после того, как воспользовались и отключили предыдущий;

В ДТЭК пишут, что энергетики понимают, что в условиях регулярных отключений света, как только оно появилось, хочется сделать все как можно быстрее. Однако, если не следовать советам, из-за аварии света не будет еще дольше.

Самые энергоемкие приборы (сначала самые мощные):

Электроплита

Электрообогреватели всех типов

Кондиционеры

Электрочайники

Фены, утюги

Стиральная машина

Бойлер

Стационарный компьютер

Телевизор

Холодильник