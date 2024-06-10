Первым космонавтом мог стать украинец — так может переименовать проспект Гагарина в его честь

Если я в рамках рубрики о переименовании одесских улиц начну рассказывать о проспекте Гагарина и, соответственно, о том, кем был Юрий Гагарин, то, наверняка, большинству читателей сразу же понадобятся указательные пальцы обеих рук.

Первый — для того, чтобы, покрутив им у одного виска, сказать мне: уважаемый, шо ты гонишь!? Проспект Гагарина у нас в Одессе по сей день не переименован! А второй указательный палец — у другого виска: любезнейший, вы полагаете, что мы все ни разу не грамотные и не знаем, кто был первым советским космонавтом!?

Ок,ок! Проспект Гагарина пока что только топонимическая комиссия предложила назвать проспектом Несокрушимых, депутатского решения пока нет, и не факт , что таковое будет. Как будет — решать только одесситам.

Я в Одессе — сбоку припёку, я херсонец, здесь я «незваный гость» уже полтора года. В Херсоне я был шеф-редактором самой крупной газеты, «убитой» захватчиками. Дома я действительно «вставлял свои 5 копеек» в вопросе переименования улиц, а здесь я » молчу в тряпочку». Скажу только, что как минимум в Херсоне и Киеве улицы Гагарина переименованы, но давать оценку этому факту я не буду.

Теперь насчет того, кем был Гагарин. Я далёк от мысли, что хоть кто-то из читающих эти строки не знает фамилию первого космонавта СССР. Но не исключаю, что не все знают, что Гагарин был первым НЕ ПОГИБШИМ космонавтом СССР. Вот об этом и расскажу вкратце, тем более, что косвенно эта история коснулась и моей жизни.

В 1965 году , когда я был пятиклассником, мой отец — ведущий логопед Херсонской областной детской больницы — поехал в Харьков на 6-месячные курсы к известнейшему советскому психотерапевту профессору Дубровскому с целью научиться лечить заикание гипнозом.

Вернулся, привез мне мои первые часы (правда, носить часы в школу разрешили только с 7 класса: низ-зя было, чтобы не глазел, когда уже звонок на перемену). А ещё привез странную историю о хозяйке квартиры, где снимал комнату.

Бондаренчиха, как её меж собой называли соседи по коммуналке, 12 апреля, когда из радиоточки лились гордые напоминания о том, что ровно 4 года назад Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос, расплакалась и рассказала шепотом папе, что не Гагарин, а её сын был первым космонавтом СССР, но он погиб. И это большой секрет государственной важности! Папа в мыслях прикинул её диагноз, рассказал нам дома эту странную историю — и забыл о ней . На долгие 40 лет.

В 2005-м я, уже журналист, выкопал в Интернете корни этого «психического заболевания» харьковской Бондаренчихи и напомнил отцу эту давнюю историю. Так вот, это была совершенно нормальная, глубоко несчастная женщина, сын которой Бондаренко Валентин Васильевич, 1937 года рождения, харьковчанин, летчик-истребитель, трагически погиб 23 марта 1961 года, т.е. за 20 дней до полета Гагарина.

Он был не просто летчиком, он был членом первого отряда космонавтов и, по мнению некоторых историков, явным претендентом на осуществление первого полета. Вот официально названная причина гибели.

Бондаренко заканчивал 10-суточное пребывание в сурдобарокамере: его испытывали одиночеством и тишиной. Давление воздуха там было снижено в полтора раза, а концентрацию кислорода повысили до 40%. В конце одного из медицинских тестов он совершил ошибку — снял закреплённые на теле датчики, протёр места их закрепления смоченным в спирте ватным тампоном и неосторожно его выбросил.

Вата попала на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На нём загорелся шерстяной тренировочный костюм.

Быстро открыть сурдобарокамеру было невозможно из-за большого перепада давления. Когда камеру открыли, Бондаренко был ещё жив. Врачи 8 часов боролись за его жизнь. Несколько часов в больнице у койки Бондаренко провела группа будущих космонавтов, в том числе Юрий Гагарин.

Похоронили Бондаренко в родном Харькове, где жили его родители. На памятнике была высечена надпись: «Светлой памяти от друзей- лётчиков». И лишь через 2 десятилетия появилась приписка: «- космонавтов СССР.»

Почему я подчеркнул, что даю версию официальную? Потому что, как у нас водится, есть версия и конспирологическая. Мол «вездесучий» КГБ вдруг сообразил, что первым в мире космонавтом станет не представитель «главной» национальности в СССР — русский, а «какой-то там» украинец.

«По хорошему» Бондаренко не смогли лишить №1 (он был лучшим из лучших), и тогда он «случайно» погиб, а №1 стал Гагарин. Интересно, что с подобной конспирологией КГБ я столкнулся много лет назад, когда в своей херсонской газете работал над темой гибели линкора «Новороссийск» и многих сотен моряков на его борту на севастопольском рейде в 1955 году.

Я через газету кинул клич, и отозвался добрый десяток жителей Херсонщины, служивших тогда на линкоре и выживших. Среди версий была немецкая донная магнитная мина на рейде. Был итальянский след , мол шеф боевых пловцов князь Валерио Боргезе так и не смог простить Союзу ССР, что он по репарации после Второй мировой забрал себе линкор «Джулио Чезаре» (Юлий Цезарь), сделав его «Новороссийском».

Ну и третья версия — КГБ-шная: комитетчики хотели, чтобы упор в военном бюджете СССР был на ракетные войска, а не на флот. Вот он, мол, какой уязвимый, этот флот! Кто-то удивлен!? А взорванные в 1999 году дома в москве ради прихода гэбэшника путина к власти — не из той же оперы!?

Завершая «гагаринскую» тему, скажу, что украинца Валентина Бондаренко вполне могли именно таким гэбэшным способом отлучить от космоса. В Советском Союзе сведения о гибели Бондаренко были строго засекречены до 1985 года, о его гибели в советской прессе долгое время не сообщалось.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Юрий Гагарин называл «клеветой» слухи о жертвах в ходе советской космической программы. Первые сведения о Бондаренко и его гибели появились на Западе только в 1980 году. Так может есть смысл одесситам, если они всё же решат переименовать проспект Гагарина, назвать его проспектом Валентина Бондаренко?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса