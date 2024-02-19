Сьогодні День Героїв Небесної Сотні: ким були відважні люди, розстріляні на Майдані

У 2014 році цими днями у Києві розгорталися трагічні події Євромайдану. Загинули понад 100 людей і ще понад тисячу постраждали. На згадку про жертв протестних акцій 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні.
З чого розпочався майдан
21 листопада 2013 року Кабмін призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На знак протесту проти цього рішення на майдані Незалежності у Києві почали збиратися люди та встановлювати намети. Акцію підтримали у регіонах та назвали Євромайданом.
У ніч із 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані розігнали наметове містечко, після чого протестна акція переросла в антипрезидентський та антиурядовий рух. Її учасники виступали проти корупції та за європейський вектор розвитку України.
За даними МОЗ України, з 30 листопада 2013 року по 14 квітня 2014 року в ході силових протистоянь загинуло 105 людей. Першою жертвою Євромайдану став уродженець Житомирської області, столичний програміст Павло Мазуренко. Його жорстоко побили, внаслідок чого 22 грудня 2014 року він помер у лікарні.
Найкривавіші події відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. За цей період загинули 78 людей, багато від вогнепальних поранень.
21 лютого 2014 року загиблих офіційно визнали жертвами режиму. Цього ж дня їх назвали “Небесною сотнею”.
Також у 2021 році, напередодні Верховна рада ухвалила постанову з приводу річниці початку Євромайдану та наступних подій Революції Гідності.
Список Небесної сотні
До списку увійшли 105 осіб, серед яких опинилися троє іноземців. Загиблим українцям посмертно надали звання Герой України, а громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії Зураба Хурція та Давида Кіпіані нагороди орденами Героїв Небесної Сотні. Таку нагороду посмертно отримав українець Тарас Більчук.
- Павло Мазуренко – 3 грудня 1971 р.н., смт Любар Житомирської області. Працював у Києві програмістом;
- Тарас Слободян – 10 грудня 1982 р.н., Тернопіль. Аспірант Тернопільського національного економічного університету;
- Юрій Вербицький – 25 серпня 1963 р.н., Львів. Кандидат наук працював у відділі сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України у Львові.
- Сергій Нігоян – 2 серпня 1993 р.н., село Березноватівка Дніпропетровської області. Його родина переїхала в Україну, рятуючись від війни у Нагірному Карабаху. Колишній студент Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання.
- Михайло Жизневський – 26 лютого 1988 р.н., з Білорусії емігрував до України у 2005 році з політичних мотивів. Член УНА-УНСО. Жив і працював у Києві та Білій Церкві.
- Раман Сеник – 26 липня 1968 р.н., Наконечне Друге, Львівської області, жив у місті Турка, працював оператором на АЗС;
- Віктор Хом’як – 20 лютого 1958 р.н., мешканець села Голишів Волинської області.
- Богдан Каліняк – 29 січня 1961 р.н., родом із Коломиї, Івано-Франківської області;
- Олександр Бадера – 1 січня 1948 р.н., уродженець Володимира-Волинського, батько чотирьох дітей.
- Сергій Синенко – 5 березня 1978 р.н., жив у селі Володимирське Запорізької області, активіст «Автомайдану» Запоріжжя;
- Володимир Наумов – 9 березня 1970 р.н., село Шевченка, Добропільський район, Донецька область. Працював у місті Родинське водієм у ЖЕКу.
- Сергій Дідич – 3 листопада 1969 р.н., Стрільче, Городенківський район Івано-Франківської області. Депутат Городенківської районної ради Івано-Франківської області від ВО Свобода, сотник Євромайдану;
- Володимир Кіщук – 22 лютого 1956 р.н., родом із Запорізької області, мешканець смт Димер Київської області, власник будівельного магазину.
- Сергій Шаповал – 5 червня 1969 р.н., Київ;
- Ігор Сердюк – 3 лютого 1969 р.н., підприємець із м. Кременчук Полтавської області, прапороносець 9-ї сотні Самооборони;
- Зураб Хурція – 29 липня 1960 р.н., Гагра, Грузія. У 1993 через війну втік до Сенаки. 2013 року приїхав до Києва для організації бізнесу. Вступив до Кіровоградської сотні Самооборони;
- Антоніна Дворянець – 23 березня 1952 р.н., мешканка м. Бровари Київської області;
- Андрій Корчак – 18 липня 1964 р.н., м. Борислав, проживав у м. Стрий Львівської області, працював будівельником;
- Яков Зайко – 4 квітня 1940 р.н., Житомир, Народний депутат України І-го скликання.
- Василь Прохорський – 4 травня 1980 р.н., уродженець козацької родини із Щучої Греблі Чернігівської області. Електрик, з перших днів брав участь у Самообороні та Медичній сотні Майдану;
- Олександр Плеханов – 7 березня 1991 р.н., Київ. Студент архітектурного факультету;
- Валерій Брезденюк – 17 червня 1963 р.н., м. Жмеринка Вінницької області. Український художник відомий малюнками на воді;
- Володимир Кульчицький – 25 липня 1949 р.н., Київ;
- Сергій Бондарєв – 24 листопада 1981 р.н., Краматорськ, Донецька область, працював програмістом у Києві;
- Віктор Прохорчук – 25 травня 1975 р.н., уродженець Володимира-Волинського, батько двох дітей. Активіст Самооборвони Майдану з перших днів;
- Дмитро Максимов – 17 листопада 1994 р.н., Київ, майстер спорту з дзюдо, срібний (у командному заліку) та бронзовий (в особистому заліку) призер з дзюдо сурдлімпіади у Софії 2013 року;
- Олександр Капінос – 10 березня 1984 р.н., активіст ВО «Свобода», село Дунаїв Кременецького району Тернопільської області;
- Юрій Нечипорук – 40 років (?), полковник Збройних Сил України. Підвозив активістів Євромайдану своєю машиною;
- В’ячеслав Веремій – 22 лютого 1980 р.н., Київ. Журналіст газети «Вісті»;
- Андрій Черненко – 9 грудня 1978 р.н., Слободо-Петрівка, Гребінківський район Полтавської області. Жив у Києві, працював автоелектриком;
- Юрій Пасхалін – 18 січня 1984 р.н., с. Носачів, Смілянський район Черкаської області. Проживав у Києві, працював на приватному підприємстві комірником;
- Віталій Васильцов – 16 листопада 1977 р.н., с. Гаврилівці, Кам’янець-Подільський район Хмельницької області; жив у селі Жорнівка, Київської області;
- Віктор Швець – 1951 р. н., село Гатне, Київська області. Старший мічман-підводник у відставці, пенсіонер;
- Володимир Топій – 26 квітня 1955 р.н., родом із села Вишня Городоцького району, Львівської області, сотник Самооборони;
- Олександр Клітинський – 15 травня 1988 р.н., село Чернелівці, Хмельницька область. З грудня 2013 року був у Самообороні Майдану;
- Володимир Бойков – 12 лютого 1955 р.н., Львів, мешкав у Києві. Директор будівельної фірми, батько трьох дітей;
- Віктор Чернець – 27 травня 1977 р.н., мешканець села Подібна Черкаської області, мав двох дітей;
- Дмитро Пагор – 10 квітня 1993 р.н., село Хропотова Чемеровецького району Хмельницької області;
- Роман Варениця -14 грудня 1978 р.н., село Старий Яр, Яворівський район Львівської області;
- Іван Пантелєєв – 1 грудня 1981 р.н., Краматорськ, Донецька область. Рок-музикант, соліст гурту “Небо мінуса”;
- Володимир Чаплинський – 13 січня 1970 р.н., Обухів, Київська область. Батько двох дітей;
- Роман Точин – 6 серпня 1970 р.н., Ходорів, Львівської області. Батько двох дітей;
- Віктор Чміленко – 4 лютого 1961 р.н., село Борисівка Бобринецького району Кіровоградської області. Фермер;
- Роман Гурік – 2 жовтня 1994 р.н. Івано-Франківськ, студент філософського факультету Прикарпатського університету;
- Олег Ушневич – 20 червня 1982 р.н., Дрогобич, Львівської області;
- Ігор Ткачук – 1 вересня 1975 р.н., родом із Знаменська Калінінградської області, проживав у Великій Кам’янці Коломийського району Івано-Франківської області. Батько трьох дітей. Займався будівництвом, реставрацією меблів;
- Олександр Царьок – 2 січня 1959 р.н., смт Калинівська, Васильківського району Київської області. Будівельник, батько п’ятьох дітей;
- Устим Голоднюк – 8 грудня 1994 р.н., Збараж, Тернопільська область. Студент Бережанського агротехнічного інституту;
- Олександр Щербанюк – 2 січня 1961 р.н., підприємець із Чернівців, член «Батьківщини»;
- Ігор Костенко – 31 грудня 1991 р.н., студент-географ зі Львова, редактор української Вікіпедії;
- Йосип Шилінг – 14 березня 1952 р.н., уродженець села Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області, будівельник;
- Юрій Паращук – 1 липня 1966 р.н., Тальне, Черкаська області, проживав у Харкові. Столяр, “свободівець”, батько трьох дітей;
- Микола Дзявульський – 9 січня 1958 р.н., уродженець Омелянівського району Красноярського краю, жив у Шепетівці Хмельницької області. Помічник народного депутата Ігоря Сабія, член ВО «Свобода»;
- Богдан Сольчаник – 25 липня 1985 р.н., Старий Самбір Львівської області, викладач кафедри історії Українського католицького університету;
- Сергій Бондарчук – 9 вересня 1969 р.н., Старокостянтинів Хмельницької області, учитель фізики, помічник народного депутата Ігоря Сабія, голова Старокостянтинівської міської організації ВО «Свобода»;
- Василь Мойсей – 23 березня 1992 р.н., уродженець села Зубрець Бучацького району Тернопільської області, проживав у Ківерцях Волинської області, студент Університету розвитку особистості «Україна» у Луцьку, активіст ВО «Свобода»;
- Сергій Байдовський – 21 серпня 1990 р.н., Нововолинськ Волинської області. Інспектор з безпеки лінійної частини магістральних нафтопроводів «Дружба», рядовий «Українського реєстрового козацтва»;
- Георгій Арутюнян – 4 липня 1960 р.н., громадянин Грузії, уродженець Батумі, жив у Рівному, член рівненської ВО «Свобода»;
- Назар Войтович – 2 червня 1996 р.н., уродженець села Травневе Збаразького району Тернопільської області, студент відділення дизайну Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;
- Едуард Гриневич – 31 травня 1985 р.н., село Деревок Любешівського району Волинської області, приватний підприємець, член ВО «Свобода»;
- Анатолій Жаловага – 3 березня 1980 р.н., уродженець села Дубляни Жовківського району Львівської області, жив упро Львів. Кандидат у майстри спорту з гандболу, працював будівельником;
- Володимир Жеребний – 6 жовтня 1985 р.н., уродженець села Вишня Городоцького району Львівської області, жив у м. Рудки Самбірського району Львівської області, працівник Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету;
- Сергій Кемський – 15 листопада 1981 р.н., уродженець Керчі, проживав у Коростені та Києві, експерт Інституту політичних та економічних ризиків та перспектив;
- Андрій Мовчан – 17 січня 1980 р.н., уродженець села Великі Осняки Ріпкинського району Чернігівської області, мешкав у Києві. Працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка майстром сцени, членом «Демократичного Альянсу»;
- Віталій Смоленський – 5 жовтня 1984 р.н., уродженець села Фурманка Уманського району Черкаської області. Жив та працював у Києві. Залишилось двоє маленьких дітей;
- Андрій Дігдалович – 3 червня 1973 р.н., село Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Батько двох дітей;
- Богдан Вайда – 28 квітня 1965 р.н., уродженець Стебника, жив у селі Літня Дрогобицького району Львівської області;
- Ігор Дмитров – 9 жовтня 1983 р.н., уродженець Калуша, проживав у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області;
- Анатолій Корнєєв – 23 січня 1961 р.н., уродженець села Цвіклівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Глава села Руда;
- Віталій Коцюба – 7 червня 1982 р.н., уродженець села Вороблячин Яворівського району Львівської області. Жив у Новояворівську. Батько двох дітей;
- Валерій Опанасюк – 20 травня 1971 р.н., Рівне. Працював автомеханіком. Батько чотирьох дітей;
- Микола Паньків – 6 січня 1975 р.н., село Лапаївка Пустомитівського району Львівської області, жив у селі Холодноводка. Батько двох дітей, активіст «Правого сектору»;
- Олександр Храпаченко – 18 вересня 1987 р.н., Рівне, театральний режисер, член Волинської сотні самооборони Майдану;
- Максим Шимко – 21 жовтня 1979 р.н., Вінниця, учасник клубу історичної реконструкції «Білий вовк», козак 4-го редуту Майдану;
- Іван Блек – 21 липня 1973 р.н., Містечко Львівської області, підприємець;
- Іван Тарасюк – 23 січня 1993 р.н., смт Олика Волинська область;
- Леонід Полянський – 24 жовтня 1975 р.н., Жмеринка Вінницької області, поляк, залізничник, жив та працював у Києві;
- Андрій Саєнко – 26 жовтня 1962 р.н., уродженець Сміли Черкаської області, мешкав у Фастові Київської області. Приватний підприємець, батько двох дітей, член 7-ї сотні Самооборони Майдану;
- Євген Котляр – 14 квітня 1980 р.н., Харків, промисловий альпініст, активіст екологічної організації «Зелений фронт»;
- Олександр Балюк – 19 березня 1974 р.н., село Пилиповичі Новоград-Волинського району Житомирської області. Складався у сотні Віталія Кличка;
- Володимир Мельничук – 22 серпня 1974 р.н., Київ, волонтер Майдану;
- Ігор Пехенько – 17 липня 1970 р.н., Київ, жив у Вишгороді;
- Олексій Братушка – 10 квітня 1975 р.н., Суми, підприємець;
- Максим Горошишин – 14 квітня 1989 р.н., село Басань Пологівський район Запорізької області, жив у Києві;
- Іван Городнюк – 2 червня 1984 р.н., Березне Рівненської області;
- Давид Кіпіані – 28 квітня 1965 р.н., громадянин Грузії, уродженець Тбілісі, жив у Києві;
- Андрій Цепун – 14 жовтня 1978 р.н., село Кожухівка Васильківського району Київської області. Козак Самооборони Майдану;
- Людмила Шеремет – 12 січня 1943 р.н., Хмельницький, пенсіонерка;
- Богдан Ільков – 3 липня 1962 р.н., смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області. Працював машиністом;
- Олександр Подригун – 23 січня 1972 р.н., село Залужжя Білогірського району Хмельницької області, жив у Києві;
- Ігор Бачинський – 30 листопада 1983 р.н., Київ, жив у Боярці Київської області;
- Михайло Костишин – 9 квітня 1971 р.н., село Нижній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківської області;
- Владислав Зубенко – 22 квітня 1991 р.н., Харків. Працював на залізниці, реконструктор середньовічних битв;
- Артем Мазур – 8 липня 1987 р.н., Хмельницький, Член 15-ї сотні Самооборони;
- Василь Шеремет – 21 березня 1949 р.н., село Ланчин Новодворянського району Івано-Франківської області, мешкав у Березані Київської області;
- Іван Наконечний – 18 жовтня 1931 р.н., Київ, офіцер ВМС СРСР у відставці;
- Ольга Бура – 22 липня 1986 р.н., село Ріпнів Буського району Львівської області, жила в селі Журатин Буського району Львівської області;
- Василь Аксенін – 4 лютого 1962 р.н., село Литячі Заліщицького району Тернопільської області, жив у Чернівцях;
- Петр Гаджа – 3 липня 1966 р.н., Рахів Закарпатської області;
- Анатолій Нечипоренко – 1 вересня 1941 р.н., Брусилів Житомирської області, мешкав у Києві. Пенсіонер, працював охоронцем;
- Юрій Сидорчук – 2 травня 1961 р.н., село Дерно Ківерцовськогопро район Волинської області, жив у Києві. Прапорщик ЗС СРСР у відставці, підприємець;
- Олександр Гриценко – 9 грудня 2014 р.н.;
- Віктор Орленко – 8 березня 1961 р.н., село Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області, мешкав у Києві. Колишній афганець, залізничник за фахом;
- Роман П’ятиковський – 22 березня 1983 р.н., село Дітківці Бродівського району Львівської області;
- Тарас Більчук – 2 травня 1960 р.н., село Корша Здолбунівського району Рівненської області, художник.
Фото: Ukrainka.org