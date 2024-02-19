Сьогодні День Героїв Небесної Сотні: ким були відважні люди, розстріляні на Майдані

З чого розпочався майдан

21 листопада 2013 року Кабмін призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На знак протесту проти цього рішення на майдані Незалежності у Києві почали збиратися люди та встановлювати намети. Акцію підтримали у регіонах та назвали Євромайданом.

У ніч із 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані розігнали наметове містечко, після чого протестна акція переросла в антипрезидентський та антиурядовий рух. Її учасники виступали проти корупції та за європейський вектор розвитку України.

За даними МОЗ України, з 30 листопада 2013 року по 14 квітня 2014 року в ході силових протистоянь загинуло 105 людей. Першою жертвою Євромайдану став уродженець Житомирської області, столичний програміст Павло Мазуренко. Його жорстоко побили, внаслідок чого 22 грудня 2014 року він помер у лікарні.

Найкривавіші події відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. За цей період загинули 78 людей, багато від вогнепальних поранень.

21 лютого 2014 року загиблих офіційно визнали жертвами режиму. Цього ж дня їх назвали “Небесною сотнею”.

Також у 2021 році, напередодні Верховна рада ухвалила постанову з приводу річниці початку Євромайдану та наступних подій Революції Гідності.

Список Небесної сотні

До списку увійшли 105 осіб, серед яких опинилися троє іноземців. Загиблим українцям посмертно надали звання Герой України, а громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії Зураба Хурція та Давида Кіпіані нагороди орденами Героїв Небесної Сотні. Таку нагороду посмертно отримав українець Тарас Більчук.

Павло Мазуренко – 3 грудня 1971 р.н., смт Любар Житомирської області. Працював у Києві програмістом; Тарас Слободян – 10 грудня 1982 р.н., Тернопіль. Аспірант Тернопільського національного економічного університету; Юрій Вербицький – 25 серпня 1963 р.н., Львів. Кандидат наук працював у відділі сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України у Львові. Сергій Нігоян – 2 серпня 1993 р.н., село Березноватівка Дніпропетровської області. Його родина переїхала в Україну, рятуючись від війни у Нагірному Карабаху. Колишній студент Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. Михайло Жизневський – 26 лютого 1988 р.н., з Білорусії емігрував до України у 2005 році з політичних мотивів. Член УНА-УНСО. Жив і працював у Києві та Білій Церкві. Раман Сеник – 26 липня 1968 р.н., Наконечне Друге, Львівської області, жив у місті Турка, працював оператором на АЗС; Віктор Хом’як – 20 лютого 1958 р.н., мешканець села Голишів Волинської області. Богдан Каліняк – 29 січня 1961 р.н., родом із Коломиї, Івано-Франківської області; Олександр Бадера – 1 січня 1948 р.н., уродженець Володимира-Волинського, батько чотирьох дітей. Сергій Синенко – 5 березня 1978 р.н., жив у селі Володимирське Запорізької області, активіст «Автомайдану» Запоріжжя; Володимир Наумов – 9 березня 1970 р.н., село Шевченка, Добропільський район, Донецька область. Працював у місті Родинське водієм у ЖЕКу. Сергій Дідич – 3 листопада 1969 р.н., Стрільче, Городенківський район Івано-Франківської області. Депутат Городенківської районної ради Івано-Франківської області від ВО Свобода, сотник Євромайдану; Володимир Кіщук – 22 лютого 1956 р.н., родом із Запорізької області, мешканець смт Димер Київської області, власник будівельного магазину. Сергій Шаповал – 5 червня 1969 р.н., Київ; Ігор Сердюк – 3 лютого 1969 р.н., підприємець із м. Кременчук Полтавської області, прапороносець 9-ї сотні Самооборони; Зураб Хурція – 29 липня 1960 р.н., Гагра, Грузія. У 1993 через війну втік до Сенаки. 2013 року приїхав до Києва для організації бізнесу. Вступив до Кіровоградської сотні Самооборони; Антоніна Дворянець – 23 березня 1952 р.н., мешканка м. Бровари Київської області; Андрій Корчак – 18 липня 1964 р.н., м. Борислав, проживав у м. Стрий Львівської області, працював будівельником; Яков Зайко – 4 квітня 1940 р.н., Житомир, Народний депутат України І-го скликання. Василь Прохорський – 4 травня 1980 р.н., уродженець козацької родини із Щучої Греблі Чернігівської області. Електрик, з перших днів брав участь у Самообороні та Медичній сотні Майдану; Олександр Плеханов – 7 березня 1991 р.н., Київ. Студент архітектурного факультету; Валерій Брезденюк – 17 червня 1963 р.н., м. Жмеринка Вінницької області. Український художник відомий малюнками на воді; Володимир Кульчицький – 25 липня 1949 р.н., Київ; Сергій Бондарєв – 24 листопада 1981 р.н., Краматорськ, Донецька область, працював програмістом у Києві; Віктор Прохорчук – 25 травня 1975 р.н., уродженець Володимира-Волинського, батько двох дітей. Активіст Самооборвони Майдану з перших днів; Дмитро Максимов – 17 листопада 1994 р.н., Київ, майстер спорту з дзюдо, срібний (у командному заліку) та бронзовий (в особистому заліку) призер з дзюдо сурдлімпіади у Софії 2013 року; Олександр Капінос – 10 березня 1984 р.н., активіст ВО «Свобода», село Дунаїв Кременецького району Тернопільської області; Юрій Нечипорук – 40 років (?), полковник Збройних Сил України. Підвозив активістів Євромайдану своєю машиною; В’ячеслав Веремій – 22 лютого 1980 р.н., Київ. Журналіст газети «Вісті»; Андрій Черненко – 9 грудня 1978 р.н., Слободо-Петрівка, Гребінківський район Полтавської області. Жив у Києві, працював автоелектриком; Юрій Пасхалін – 18 січня 1984 р.н., с. Носачів, Смілянський район Черкаської області. Проживав у Києві, працював на приватному підприємстві комірником; Віталій Васильцов – 16 листопада 1977 р.н., с. Гаврилівці, Кам’янець-Подільський район Хмельницької області; жив у селі Жорнівка, Київської області; Віктор Швець – 1951 р. н., село Гатне, Київська області. Старший мічман-підводник у відставці, пенсіонер; Володимир Топій – 26 квітня 1955 р.н., родом із села Вишня Городоцького району, Львівської області, сотник Самооборони; Олександр Клітинський – 15 травня 1988 р.н., село Чернелівці, Хмельницька область. З грудня 2013 року був у Самообороні Майдану; Володимир Бойков – 12 лютого 1955 р.н., Львів, мешкав у Києві. Директор будівельної фірми, батько трьох дітей; Віктор Чернець – 27 травня 1977 р.н., мешканець села Подібна Черкаської області, мав двох дітей; Дмитро Пагор – 10 квітня 1993 р.н., село Хропотова Чемеровецького району Хмельницької області; Роман Варениця -14 грудня 1978 р.н., село Старий Яр, Яворівський район Львівської області; Іван Пантелєєв – 1 грудня 1981 р.н., Краматорськ, Донецька область. Рок-музикант, соліст гурту “Небо мінуса”; Володимир Чаплинський – 13 січня 1970 р.н., Обухів, Київська область. Батько двох дітей; Роман Точин – 6 серпня 1970 р.н., Ходорів, Львівської області. Батько двох дітей; Віктор Чміленко – 4 лютого 1961 р.н., село Борисівка Бобринецького району Кіровоградської області. Фермер; Роман Гурік – 2 жовтня 1994 р.н. Івано-Франківськ, студент філософського факультету Прикарпатського університету; Олег Ушневич – 20 червня 1982 р.н., Дрогобич, Львівської області; Ігор Ткачук – 1 вересня 1975 р.н., родом із Знаменська Калінінградської області, проживав у Великій Кам’янці Коломийського району Івано-Франківської області. Батько трьох дітей. Займався будівництвом, реставрацією меблів; Олександр Царьок – 2 січня 1959 р.н., смт Калинівська, Васильківського району Київської області. Будівельник, батько п’ятьох дітей; Устим Голоднюк – 8 грудня 1994 р.н., Збараж, Тернопільська область. Студент Бережанського агротехнічного інституту; Олександр Щербанюк – 2 січня 1961 р.н., підприємець із Чернівців, член «Батьківщини»; Ігор Костенко – 31 грудня 1991 р.н., студент-географ зі Львова, редактор української Вікіпедії; Йосип Шилінг – 14 березня 1952 р.н., уродженець села Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області, будівельник; Юрій Паращук – 1 липня 1966 р.н., Тальне, Черкаська області, проживав у Харкові. Столяр, “свободівець”, батько трьох дітей; Микола Дзявульський – 9 січня 1958 р.н., уродженець Омелянівського району Красноярського краю, жив у Шепетівці Хмельницької області. Помічник народного депутата Ігоря Сабія, член ВО «Свобода»; Богдан Сольчаник – 25 липня 1985 р.н., Старий Самбір Львівської області, викладач кафедри історії Українського католицького університету; Сергій Бондарчук – 9 вересня 1969 р.н., Старокостянтинів Хмельницької області, учитель фізики, помічник народного депутата Ігоря Сабія, голова Старокостянтинівської міської організації ВО «Свобода»; Василь Мойсей – 23 березня 1992 р.н., уродженець села Зубрець Бучацького району Тернопільської області, проживав у Ківерцях Волинської області, студент Університету розвитку особистості «Україна» у Луцьку, активіст ВО «Свобода»; Сергій Байдовський – 21 серпня 1990 р.н., Нововолинськ Волинської області. Інспектор з безпеки лінійної частини магістральних нафтопроводів «Дружба», рядовий «Українського реєстрового козацтва»; Георгій Арутюнян – 4 липня 1960 р.н., громадянин Грузії, уродженець Батумі, жив у Рівному, член рівненської ВО «Свобода»; Назар Войтович – 2 червня 1996 р.н., уродженець села Травневе Збаразького району Тернопільської області, студент відділення дизайну Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу; Едуард Гриневич – 31 травня 1985 р.н., село Деревок Любешівського району Волинської області, приватний підприємець, член ВО «Свобода»; Анатолій Жаловага – 3 березня 1980 р.н., уродженець села Дубляни Жовківського району Львівської області, жив упро Львів. Кандидат у майстри спорту з гандболу, працював будівельником; Володимир Жеребний – 6 жовтня 1985 р.н., уродженець села Вишня Городоцького району Львівської області, жив у м. Рудки Самбірського району Львівської області, працівник Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету; Сергій Кемський – 15 листопада 1981 р.н., уродженець Керчі, проживав у Коростені та Києві, експерт Інституту політичних та економічних ризиків та перспектив; Андрій Мовчан – 17 січня 1980 р.н., уродженець села Великі Осняки Ріпкинського району Чернігівської області, мешкав у Києві. Працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка майстром сцени, членом «Демократичного Альянсу»; Віталій Смоленський – 5 жовтня 1984 р.н., уродженець села Фурманка Уманського району Черкаської області. Жив та працював у Києві. Залишилось двоє маленьких дітей; Андрій Дігдалович – 3 червня 1973 р.н., село Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Батько двох дітей; Богдан Вайда – 28 квітня 1965 р.н., уродженець Стебника, жив у селі Літня Дрогобицького району Львівської області; Ігор Дмитров – 9 жовтня 1983 р.н., уродженець Калуша, проживав у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області; Анатолій Корнєєв – 23 січня 1961 р.н., уродженець села Цвіклівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Глава села Руда; Віталій Коцюба – 7 червня 1982 р.н., уродженець села Вороблячин Яворівського району Львівської області. Жив у Новояворівську. Батько двох дітей; Валерій Опанасюк – 20 травня 1971 р.н., Рівне. Працював автомеханіком. Батько чотирьох дітей; Микола Паньків – 6 січня 1975 р.н., село Лапаївка Пустомитівського району Львівської області, жив у селі Холодноводка. Батько двох дітей, активіст «Правого сектору»; Олександр Храпаченко – 18 вересня 1987 р.н., Рівне, театральний режисер, член Волинської сотні самооборони Майдану; Максим Шимко – 21 жовтня 1979 р.н., Вінниця, учасник клубу історичної реконструкції «Білий вовк», козак 4-го редуту Майдану; Іван Блек – 21 липня 1973 р.н., Містечко Львівської області, підприємець; Іван Тарасюк – 23 січня 1993 р.н., смт Олика Волинська область; Леонід Полянський – 24 жовтня 1975 р.н., Жмеринка Вінницької області, поляк, залізничник, жив та працював у Києві; Андрій Саєнко – 26 жовтня 1962 р.н., уродженець Сміли Черкаської області, мешкав у Фастові Київської області. Приватний підприємець, батько двох дітей, член 7-ї сотні Самооборони Майдану; Євген Котляр – 14 квітня 1980 р.н., Харків, промисловий альпініст, активіст екологічної організації «Зелений фронт»; Олександр Балюк – 19 березня 1974 р.н., село Пилиповичі Новоград-Волинського району Житомирської області. Складався у сотні Віталія Кличка; Володимир Мельничук – 22 серпня 1974 р.н., Київ, волонтер Майдану; Ігор Пехенько – 17 липня 1970 р.н., Київ, жив у Вишгороді; Олексій Братушка – 10 квітня 1975 р.н., Суми, підприємець; Максим Горошишин – 14 квітня 1989 р.н., село Басань Пологівський район Запорізької області, жив у Києві; Іван Городнюк – 2 червня 1984 р.н., Березне Рівненської області; Давид Кіпіані – 28 квітня 1965 р.н., громадянин Грузії, уродженець Тбілісі, жив у Києві; Андрій Цепун – 14 жовтня 1978 р.н., село Кожухівка Васильківського району Київської області. Козак Самооборони Майдану; Людмила Шеремет – 12 січня 1943 р.н., Хмельницький, пенсіонерка; Богдан Ільков – 3 липня 1962 р.н., смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області. Працював машиністом; Олександр Подригун – 23 січня 1972 р.н., село Залужжя Білогірського району Хмельницької області, жив у Києві; Ігор Бачинський – 30 листопада 1983 р.н., Київ, жив у Боярці Київської області; Михайло Костишин – 9 квітня 1971 р.н., село Нижній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківської області; Владислав Зубенко – 22 квітня 1991 р.н., Харків. Працював на залізниці, реконструктор середньовічних битв; Артем Мазур – 8 липня 1987 р.н., Хмельницький, Член 15-ї сотні Самооборони; Василь Шеремет – 21 березня 1949 р.н., село Ланчин Новодворянського району Івано-Франківської області, мешкав у Березані Київської області; Іван Наконечний – 18 жовтня 1931 р.н., Київ, офіцер ВМС СРСР у відставці; Ольга Бура – 22 липня 1986 р.н., село Ріпнів Буського району Львівської області, жила в селі Журатин Буського району Львівської області; Василь Аксенін – 4 лютого 1962 р.н., село Литячі Заліщицького району Тернопільської області, жив у Чернівцях; Петр Гаджа – 3 липня 1966 р.н., Рахів Закарпатської області; Анатолій Нечипоренко – 1 вересня 1941 р.н., Брусилів Житомирської області, мешкав у Києві. Пенсіонер, працював охоронцем; Юрій Сидорчук – 2 травня 1961 р.н., село Дерно Ківерцовськогопро район Волинської області, жив у Києві. Прапорщик ЗС СРСР у відставці, підприємець; Олександр Гриценко – 9 грудня 2014 р.н.; Віктор Орленко – 8 березня 1961 р.н., село Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області, мешкав у Києві. Колишній афганець, залізничник за фахом; Роман П’ятиковський – 22 березня 1983 р.н., село Дітківці Бродівського району Львівської області; Тарас Більчук – 2 травня 1960 р.н., село Корша Здолбунівського району Рівненської області, художник.

Фото: Ukrainka.org