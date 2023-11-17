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Одесский Привоз в разгаре ноября: «дешевая дорожка» и цены (фоторепортаж)

Одесский Привоз в разгаре ноября: «дешевая дорожка» и цены (фоторепортаж)

Ноябрь в разгаре. Четверг. Одесский Привоз тоже в разгаре. Только в другом смысле. Что там нового и какие цены на самом популярном рынке города?

Что на дешевой дорожке?

Привоз «кипит» себе во все времена года, но ноябрь все же привнес на рынок свои краски — это уже во всех смыслах.

Привоз. Котова
Привоз. Котова

Вот, например, услышала сегодня: «Давай пойдем на дешевую дорожку». Боже, да какая такая «дешевая дорожка»?! Это что такое?! А так прозвали известный мне (да и вам, если вы бываете на Привозе) торговый ряд, чем-то похожий на маленькие базарчики, где можно купить все (ну почти).

Вот сколько раз проходила здесь, а не знала, что она уже прозвана «дешевой». Да, здесь можно купить и что-то привычное (овощи, фрукты, птицу, цветы), и что-то не совсем «привозное». Некий рыночек внутри Привоза.

Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова

Ну что же пойдем изучать, что там с четверговыми ценами. Кстати, напомним, что если вы привыкли делать базар в выходные дни, то цены могут быть уже совсем другие или просто немного отличаться.

Да, все же ноябрь на Привозе — это вам не октябрь, который был больше похож на лето. Ассортимент немного изменился. Поняла это почти сразу, когда услышала:

— Ну и как это тебе?! Ищу желтые помидоры, нахожу, а это мандарины!.. Так и не нашла желтые помидоры. Или уже не сезон?!

Привоз. Котова
Привоз. Котова

Что же почем?

Начинаем с главного — с овощей (цены за килограмм)

Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
  • картофель — 15-20 грн;
  • лук — 20-25 грн;
  • помидоры — 45-100 грн;
  • свекла — 25-35 грн;
  • кабачки — 40-60 грн;
  • огурцы — 45-90 грн;
  • сладкий перец — 35-80 грн;
  • баклажаны – 15-60 грн;
  • капуста — 20-25 грн.
  • грибы (шампиньоны) «стартуют» от 90 грн;
  • чеснок — 95-140 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 8 грн; а вот средняя цена пучка — 10-15 грн.

Теперь — к фруктам:

Привоз. Котова

  • яблоки — 12-25 грн;
  • сливы — 30-40 грн;
  • груши — 30-55 грн;
  • виноград — 35-55 грн;
  • лимоны — 35-65 грн;
  • мандарины — 40-80 грн.

Что в молочном корпусе?

Привоз. Котова
Привоз. Котова
  • яйца (десяток) — 40-80 грн;
  • брынза — 130-180 грн;
  • творог — 70-95 грн;
  • сметана (один литр) — 75-80 грн.
  • соленое сало — 160 (тонкое)-240 грн (толстое)

Теперь — за мясом

Телятина. Цены, ясное дело, корректируются: задняя часть стоит 220-240 гривен, лопатка обойдется вам от 220 до 240 гривен. Телячья шея стоит 170-180 грн; ребра — 130-140 грн.

Привоз. Котова
Привоз. Котова

Свинина. Задняя часть – 180-190 грн; шея «доходит» до 230 грн. Лопатка — 150-170 грн. Любите ребра? В среднем они «идут» по 190 грн, но можно найти и по 180 грн.

Несоленое сало «стартует» от 90 грн (тонкое). Толстое несоленое сало «стартует» от 140 грн., доходит и до 200 грн.

Фото: Мария Котова

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