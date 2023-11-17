Одесский Привоз в разгаре ноября: «дешевая дорожка» и цены (фоторепортаж)

Ноябрь в разгаре. Четверг. Одесский Привоз тоже в разгаре. Только в другом смысле. Что там нового и какие цены на самом популярном рынке города?
Что на дешевой дорожке?
Привоз «кипит» себе во все времена года, но ноябрь все же привнес на рынок свои краски — это уже во всех смыслах.
Вот, например, услышала сегодня: «Давай пойдем на дешевую дорожку». Боже, да какая такая «дешевая дорожка»?! Это что такое?! А так прозвали известный мне (да и вам, если вы бываете на Привозе) торговый ряд, чем-то похожий на маленькие базарчики, где можно купить все (ну почти).
Вот сколько раз проходила здесь, а не знала, что она уже прозвана «дешевой». Да, здесь можно купить и что-то привычное (овощи, фрукты, птицу, цветы), и что-то не совсем «привозное». Некий рыночек внутри Привоза.
Ну что же пойдем изучать, что там с четверговыми ценами. Кстати, напомним, что если вы привыкли делать базар в выходные дни, то цены могут быть уже совсем другие или просто немного отличаться.
Да, все же ноябрь на Привозе — это вам не октябрь, который был больше похож на лето. Ассортимент немного изменился. Поняла это почти сразу, когда услышала:
— Ну и как это тебе?! Ищу желтые помидоры, нахожу, а это мандарины!.. Так и не нашла желтые помидоры. Или уже не сезон?!
Что же почем?
Начинаем с главного — с овощей (цены за килограмм)
- картофель — 15-20 грн;
- лук — 20-25 грн;
- помидоры — 45-100 грн;
- свекла — 25-35 грн;
- кабачки — 40-60 грн;
- огурцы — 45-90 грн;
- сладкий перец — 35-80 грн;
- баклажаны – 15-60 грн;
- капуста — 20-25 грн.
- грибы (шампиньоны) «стартуют» от 90 грн;
- чеснок — 95-140 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 8 грн; а вот средняя цена пучка — 10-15 грн.
Теперь — к фруктам:
- яблоки — 12-25 грн;
- сливы — 30-40 грн;
- груши — 30-55 грн;
- виноград — 35-55 грн;
- лимоны — 35-65 грн;
- мандарины — 40-80 грн.
Что в молочном корпусе?
- яйца (десяток) — 40-80 грн;
- брынза — 130-180 грн;
- творог — 70-95 грн;
- сметана (один литр) — 75-80 грн.
- соленое сало — 160 (тонкое)-240 грн (толстое)
Теперь — за мясом
Телятина. Цены, ясное дело, корректируются: задняя часть стоит 220-240 гривен, лопатка обойдется вам от 220 до 240 гривен. Телячья шея стоит 170-180 грн; ребра — 130-140 грн.
Свинина. Задняя часть – 180-190 грн; шея «доходит» до 230 грн. Лопатка — 150-170 грн. Любите ребра? В среднем они «идут» по 190 грн, но можно найти и по 180 грн.
Несоленое сало «стартует» от 90 грн (тонкое). Толстое несоленое сало «стартует» от 140 грн., доходит и до 200 грн.
Фото: Мария Котова