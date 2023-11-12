Штормовое одесское воскресенье: ветер, дождь и художественные творения ноября (фоторепортаж)

Да, прогноз синоптиков с этим штормовым предупреждением сбылся. Еще и новости в лентах не утешают: тем дерево упало, там – еще одно, там – огромная ветвь…

– И вот зачем мы вышли из дома? Здесь вон пишут, что деревья падают, сейчас тревогу услышим, а мы «вышли дышать воздухом», – слышу по дороге от женщины не в настроении.

– А ты присмотрись, какая красота! – отвечает на это ее подруга (или родственница).

Женщина присматривается, никак не реагирует.

А там – действительно красота: клумба в тихом одесском центре выглядит, словно на улице то ли лето еще закончилось, то ли все еще ранняя осень.

А ноябрь властвует себе на улицах, разбрасывает листья, дождем поливает, словно напоминает, что он сейчас здесь главный.

А люди – кто как: чем ближе к рынку, тем больше людей со свертками, кто с зонтиками, кто – без них.

Обращаю внимание на кошачий домик: несколько хвостатиков уже заняли свои «номера», смотрят оттуда внимательно, с настороженностью – «на всякий случай».

Боже, какие же разноцветные картины рисует ноябрь! Рядом с пожелтевшими и голыми деревьями – еще совсем зеленые. А эти краски – от всех оттенков желтого до насыщенного багряного!

— Кажется, в Одессе лето таки закончилось! – шутит прохожий громко.

Присматриваюсь к еще одной клумбе: нет, пожалуй, еще не совсем закончилось: на ней почти все расцвело. Или это просто еще один подарок ноября, устроивший нам штормовые выходные – с дождем, ветром и цветущей красотой?

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