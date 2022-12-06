«Ребята наши – космос!»: что одесситы желают нашим бойцам в День ВСУ? (видео)

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 1991 году Верховная Рада приняла закон «Про Збройні сили України», а сам праздник, посвящённый нашей армии, появился двумя годами позже. Сейчас нашим военным, как никогда, нужна поддержка. Мы спросили у одесситов, что бы они пожелали нашим воинам, которые вот уже 9 месяцев бесстрашно защищают свою Родину.

Валентина: «Прежде всего, поздравляю наших доблестных бойцов с праздником. Хочу пожелать им стойкости, оптимизма и достижения цели, а главное – остаться живыми! Спасибо им большое за то, что они делают для нас. Мы, думая о них, наверное, отдаем частичку своей души, чтобы им было теплее».

Сергей: «В ВСУ верю. Все буде Україна! Желаю нам всем, чтобы война закончилась, чтобы люди перестали умирать. Только мир, только вера в наших пацанов!»

Ян: «Щиро дякую нашим хлопцям! Спасибі, що охороняєте нас. Чекайте нас до себе у лави. У найближчому майбутньому, якщо ви не впораєтеся, то прийдемо ми».

Елена: «Огромное спасибо нашим ВСУ! Дай Бог им здоровья! Дай Бог, чтобы они выдержали этот апокалипсис! Здоровья им, терпения и удачи! Мы днём и ночью только за них! Ребята наши – космос!»

Олеся: «Я благодарю ВСУ и восхищаюсь их трудом! Желаю нашим бойцам очень много мужества и сил! Вы большие молодцы, будьте такими же сильными до конца!»

Илья: «ВСУ хочу пожелать крепкого здоровья, удачи в боях, чтобы возвращались к своим родным, и чтобы у них всё было хорошо!»

Вадим: «Пускай у ребят на фронте будет всё: и свет, и тепло, и обмундирование. Ну и чтобы не было потерь!»

Евгений: «Я захищаю нашу країну у складі Одеської поліції, з першого дня війни я із хлопцями. У день ВСУ я б дуже хотів привітати всіх хлопців, які боронять Україну, всіх людей, які роблять свій внесок до захисту нашої країни. Це жахливі події, з якими ми стикнулися, але ця війна дала нам змогу побудувати країну як ментально, так і фізично. Тому 6 грудня – день не тільки бійців ВСУ, це день кожного з нас. Тому що кожний, хто боронить Україну як журналіст, як лікар, як поліцейський, як пожежник, – кожний є воїном. Кожен українець сьогодні – воїн, і кожен у світі сьогодні знає, що Україна – це країна воїнів. Тому вітаю зі святом усіх! Бажаю здоров’я, та найголовніше – вдачі, тому що вдача в бою вирішує».

Ирина: «Я слежу за успехами нашей армии! Какие они молодцы! Какие красавцы! Это же наш украинский генофонд! Так хочется, чтобы они все просто были живы и здоровы! Не хочется, чтобы наши ребята погибали. Они нас защищают, они нас охраняют. Я від щирого серця дуже-дуже їм бажаю успіхів. От всей души!»

Любовь: «Я желаю нашим ребятам победы! Чтобы мы их встречали пирогами и молоком! Самое главное, чтобы молодежь жила и улыбалась им! Тогда не важно, какими они будут: ранеными, поцарапанными, здоровыми, – они всё равно будут счастливыми! Тогда и мы все при них будем счастливы!»

Татьяна: «Ми дуже дякуємо захисникам України за те, що вони боронять нашу землю, вони відбивають наші території, відстоюють та повертають нам нашу країну та нашу Незалежність! Дякуємо!»