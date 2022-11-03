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День инженерных и ракетных войск Украины: что это за праздники?

День инженерных и ракетных войск Украины: что это за праздники?

Сегодня, во вторник, 3 ноября, свой профессиональный праздник отмечают те, кто стоят на первой линии фронта, «боги войны» – ракетные войска, артиллеристы, а также инженерные войска Украины. «Одесская жизнь» узнавала историю этих праздников, а также кого следует поздравить в этот день.

Ракетные войска Украины – лучшие в мире

Ракетные войска

День ракетных войск и артиллерии Украины – государственный праздник, который ежегодно отмечается 3 ноября. Он был установлен в 1964 году, но в Украине его начали отмечать только в 1997 году. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.

Ракетные войска и артиллерия входят в род сухопутных войск ВСУ. Они являются основной огневой силой военных операций, поражая движимую силу, танков, артиллерии и авиации противника, а также объектов противовоздушной обороны. Применение артиллерии помогает удерживать огневое преимущество и обеспечивать поражение его группировок.

«Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта не имеет никто.
Несмотря на огневое превосходство противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество.
Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы храните кровь пехоты! Останавливаете враждебное наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу Победу»,

– написал сегодня в честь праздника главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Работа артиллерии

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Поздравим же с профессиональным праздником наших «богов войны» и пожелаем им точных выстрелов и метких попаданий прямо в цель.

Чем занимаются инженерные войска?

Инженерные войска

Ежегодно 3 ноября свой профессиональный праздник отмечают и инженерные войска Украины. Этот праздник установлен в 1999 году по указу президента Леонида Кучмы, «учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства».

В этот день военнослужащие инженерных войск получают поздравления от командиров, коллег и близких, а также принимают награды и почетные звания.

Инженерные войска – это род специальных войск ВСУ. Подразделения инженерных войск входят в состав сухопутных войск, войск противовоздушной обороны и военно-морских сил. Они занимаются инженерным обеспечением при боевых действиях – проводят инженерную разведку, возводят переправы и безопасные проходы через минные поля, расчищают пути от завалов, оборудуют территорию для дальнейшего наступления и сопровождают войско. Без их работы проводить боевые операции было бы невозможно. При этом большую часть работ эти воины проводят буквально «под носом» у противника, рискуя своими жизнями для безопасного продвижения армии. Также инженерные войска помогают при обороне.

Мины

Фото defence-ua.com

Кроме того, инженерные войска уничтожают взрывоопасные предметы, охраняют гидротехнические сооружения и мосты во время ледоходов и паводков, а также вместе с ГСЧС участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, утилизации и уничтожении устаревших боеприпасов.

Модернизация инженерных войск в Украине проходила в несколько этапов – до 2005 года, до 2013 и до 2022 и продолжается до сих пор.

И в этот день следует поблагодарить тех, кто обеспечивает и поддерживает действия наших войск и спасает жизни как военных, так и мирных людей, и пожелать им, чтобы по построенным ими мостам неслись только мирные поезда, а по проложенным дорогам курсировали гражданские автомобили.

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Фото: Обозреватель и с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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