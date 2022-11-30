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День радиотехнических войск: они первыми видят ракеты и предупреждают о них

День радиотехнических войск: они первыми видят ракеты и предупреждают о них

Сегодня, 30 ноября 2022 года в Украине отмечают день Радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Это те наши защитники, кто круглосуточно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю сканируют небо, чтобы вовремя обнаружить опасность и предупредить о ней.

Военных радиотехников поздравил с профессиональным праздником Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный:

За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, сохранившаяся инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов.

Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!

Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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