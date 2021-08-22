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Наши люди: генерал-губернатор Новороссийский и Бессарабский Павел Коцебу

Наши люди: генерал-губернатор Новороссийский и Бессарабский Павел Коцебу

22 августа 1801 года (по новому стилю) родился генерал от инфантерии, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор Павел Коцебу.

Павел Коцебу родился в Берлине, в семье известного немецкого драматурга и писателя Августа фон Коцебу, который в свое время был знаменит в Германии не меньше, чем Гете. Старший брат Павла, Отто, стал известным мореплавателем, совершившим три кругосветных путешествия, первое из которых под командованием Крузенштерна.

Воспитывался Павел Евстафьевич (Августович) в петербургской гимназии, а затем в школе колонновожатых в Москве. После ее окончания он был назначен колонновожатым в свиту императора Александра I. Его карьера стремительно двигалась вперед и вверх.

Коцебу служил на Кавказе, принимал участие в войне с Турцией, в Крымской кампании, в обороне Севастополя, получил множество званий и наград. За участие во взятии Варшавы был награжден золотой шпагой «За храбрость», а за осаду французской крепости Модлин произведен в полковники. В середине 1800-х годов его назначили шефом расквартированного в Одессе 60-го пехотного Замосцкого полка. А в декабре 1862 года Павел Евстафьевич по распоряжению императора занял пост Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора и командующего войсками Одесского военного округа.

Павел Коцебу генерал-губернатор

За то время, что Коцебу руководил краем, в Одессе произошло много положительных перемен. Началось строительство железных дорог, улучшилась работа порта, в городе стали мостить улицы, масляные фонари заменили газовыми, начал действовать водопровод. Не оставлял вниманием Коцебу и сферу образования. Были открыты Новороссийский университет, первая женская Мариинская гимназия и рисовальная школа, начало работу Общество изящных искусств.

Умер Павел Коцебу 19 апреля 1884 года в Ревеле (Таллинн). В мае 1914 года в здании городской Думы были установлены бюсты императора Александра III и видных деятелей Одессы, в том числе и Павла Коцебу.

Источник: odessa-memory.info, Википедия.

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