Современные герои: танкист Дмитрий Дозирчий стал Героем Украины в первый день войны

Дмитрий Дозирчий рассказал журналисту «Одесской Жизни», что с детства увлекался военной техникой. Много читал и смотрел о мощных танках, боевых машинах пехоты и БТРах. Рано научился управлять автомобилем отца, интересовался устройством боевой и автомобильной техники, любил возиться с инструментами и механизмами.

И потому мечтал стать военным автомобилистом. Но поступать решил во Львовскую национальную академию сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, где к тому времени эту специальность убрали. Поэтому летом 2015-го юноша поступил туда на специальность «Управление действиями механизированных и танковых подразделений».

Любимые дисциплины

— Особенно мне нравилось посещать занятия по тактике и строению бронетанковой техники. Тактика учит военному искусству: логически мыслить, быстро оценивать обстановку и принимать решения по ведению боевых действий, залогом успеха которых, собственно, является умелое применение исправной боевой техники, — поделился воспоминаниями о курсантской жизни Дмитрий.

Поэтому курсант и делал особый акцент на изучении этих дисциплин.

О том, как упорно учился, свидетельствуют уже первые шаги молодого офицера летом 2019 года. Лейтенант Дозирчий из стен львовской альма-матер сразу вышел командиром танкового взвода. А через месяц уже он уже командовал танковой ротой.

– Тогда как раз в составе нашей части продолжалось формирование нового батальона. Вот командир бригады и предложил мне этот пост. За какие заслуги? Командиру лучше видно, – с улыбкой говорит офицер.

Роту Дозирчеву доверили, потому что командование увидело, как хорошо он руководит подразделением. Что для подчиненных его команды не пустой звук, а четкий сигнал к немедленному исполнению.

С лета 2019 и до начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, Дмитрий Дозирчий провел около двух лет в зоне ООС. Так что становление его как командира происходило на передовой, хотя непосредственно участия в боевых действиях его подразделение не принимало.

Но именно там, на Донбассе, постоянно находясь рядом с солдатами и сержантами, он имел возможность узнать, кто и на что из них способен. Выучить их морально-деловые качества, помочь словом и делом по поводу овладения профессиональными навыками. И сам при этом учился слышать и чувствовать своих подчиненных.

Кровавое утро 24 февраля танкисты старшего лейтенанта Дозирчего встретили на юге Херсонщины. Там же с рассветом они увидели первые пролеты вражеских ракет и авиации.

Связь с командным пунктом бригады была. Подразделение Дмитрия получило приказ отправиться в сторону Новой Каховки чтобы сдержать наступление рашистов. Потом задача изменилась – танкистам поручили защищать Антоновский мост возле Херсона.

– Этот мост через Днепр имеет большое стратегическое значение. Он ведь соединяет Херсон с левобережьем, в частности, с городом Олешки. Так произошло, что возникла серьезная угроза его захвата оккупантами, что привело бы к окружению основных сил нашей части. Вот нам и было поручено прорваться к этому стратегически важному объекту и удерживать его, чтобы бригада могла выйти, — рассказал Дмитрий.

Где-то после обеда танкисты были на месте. А первое сражение дали врагу еще по пути, наткнувшись на автомобиль с российскими солдатами.

– Мы увидели машину с украинскими номерами. Присмотрелись, а там – враг. Я приказал стрелять на поражение. Оккупанты испугались и побежали в лес. Но это их не спасло, наши ребята отработали по захватчикам, как положено, – вспоминает Дмитрий.

Уже на подступах к мосту танкисты снова столкнулись с рашистами. Завязался бой. Комроты не растерялся, быстро оценил обстановку и приказал стрелять на поражение. В результате были уничтожены миномет, радиолокационная станция, противотанковые средства и живая сила противника. Понесли потери и украинские танкисты. Противотанковый снаряд попал в один из танков. Машина загорелась, в ней сдетонировал боекомплект. Контуженный и раненый механик-водитель Василий Чернобай каким-то чудом успел выпрыгнуть из горящего танка. А вот командир машины Максим Лищинский и наводчик Константин Горщинский погибли. Дмитрий Дозирчий говорит, что их смерть навсегда останется в его сердце незаживающей раной..

Весь экипаж этой боевой машины был награжден орденом «За мужество» III степени. Максим и Константин были удостоены награды посмертно.

Несмотря на сопротивление врага, украинские танкисты разблокировали мост и удерживали его до конца, обеспечив выход колонн своей бригады из окружения.

За этот подвиг, согласно Указу Президента Украины №139/2022 от 16 марта 2022 года, старшему лейтенанту Дмитрию Леонидовичу Дозирчему было присвоено звание Герой Украины и вручен орден «Золотая Звезда».

Первый день широкомасштабной войны с российскими агрессорами оказался действительно героическим для подразделения, которым командует Герой Украины Дозирчий.

Вячеслав Диордиев

На снимке: Герой Украины старший лейтенант Дмитрий Дозирчий.

Фото из собственного архива Дмитрия Дозирчего.