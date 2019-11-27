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Новости Одессы и Одесской области

Памяти Королевы: музей одесского театра музкомедии пополнился уникальными экспонатами (фото)

Памяти Королевы: музей одесского театра музкомедии пополнился уникальными экспонатами (фото)

Народная артистка Украины, Почетный гражданин города, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская не дожила до своего 99-летия: ее не стало в июне, «две девятки» ей бы исполнились 28 ноября 2019 года.

Но в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. Михаила Водяного не только помнят о своей Королеве. В дни ее памяти ночные экскурсии посвящены ей, театр готовится в будущем году достойно отметить память своей истинно народной артистки.

В театре чтят память народной любимицы

В театре чтят память народной любимицы

72 театральных сезона Евгения Дембская радовала талантом, красотой, обаянием несколько поколений своих почитателей. Это дорогого стоит: она вписала сразу два рекорда в Книгу рекордов Украины: как человек, который более 70 лет проработал в одном коллективе, а также как самая почетная и почтенная из работающих актрис (в день установления рекорда ей было 96 с половиной лет).

В год установления рекорда артистке исполнилось 96 лет

В год установления рекорда артистке было 96 лет

— Евгения Дембская — артистка-легенда, а легенды не умирают, — сказала о Евгении Дембской директор-художественный руководитель ОАТМК заслуженный работник культуры Украины Елена Редько.

Теперь у всех почитателей таланта Евгении Дембской, всех, кто интересуется уникальной историей отечественного театра есть возможность прикоснуться к своей артистке-легенде вживую. Семья Евгении Михайловны передала музею театра уникальные экспонаты — личные вещи артистки, ее письма, документы, редкие фотографии.

В фойе театра мы подходим к костюму Королевы Чардаша, в котором Евгения Михайловна до последних ее дней выходила на сцену в спектакле «Бал в честь короля». Этот театральный костюм обрамлен лентой Почетного гражданина города: творчество Евгении Дембской Одесса ценила высоко и достойно.

Костюм Королевы Чардаша

Костюм Королевы Чардаша

Театральные программки, редчайшие фотографии, многочисленные приглашения, документы, Дипломы Книги рекордов Украины — все это теперь история и всего украинского театра, и нашей любимой Оперетты.

И ко всем этим вещам мы теперь можем прикоснуться с трепетом и почтением в Музее ОАТМК — как, собственно, только и должно прикасаться к подлинному и неповторимому таланту, к страницам жизни женщины-звезды, к нашей яркой легенде.

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Мария Котова
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