Сегодня исполнилось бы сто лет народной артистке Украины, живой легенде Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного Евгении Дембской. В связи с Днем рождения Евгении Михайловны мы еще раз публикуем оригинальный текст, который выходил на сайте 1 июля 2019 года.

Одесса простилась с Евгенией Дембской. Гражданская панихида проходила в фойе Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. Людей прибывало все больше и больше. Рядом с гробом народной артистки Украины установили монитор, где мелькали фото с ее многочисленными ролями, снимками, запечатлевшими артистку в разные периоды жизни.

Заслуженная артистка Украины Идалия Иванова, исполнительница роли Тони в уже историческом спектакле, а позже и фильме «Белая акация», прикоснувшись к гробу, начинает сильно плакать. Позже она скажет: “Женечка Дембская никогда не играла на сцене, она проживала каждую свою роль, потому и жизней, получается, прожила очень и очень много”.

Директор-художественный руководитель театра музкомедии, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько говорит, что ушла из жизни не только выдающаяся актриса, но и уникальная женщина.

– Евгения Дембская – артистка-легенда, а легенды не умирают. Она отличалась удивительной доброжелательностью, мудростью, любовью. Александр Галяс работает над книгой о Евгении Михайловне. Мы хотели сделать ей такой вот подарок к столетию. Теперь будем читать эту книгу уже без нее, – говорит Елена Редько.

– Каждый раз, когда встречал ее на улице, а ей уже было далеко за 90, всегда поражала ее неизменно прямая спина. Такой вот признак истинного аристократизма. Это было фантастическое ощущение, настоящий феномен возраста. Когда она играла свою Сильву, то так вживалась в роль, что ей иногда в антракте вызывали скорую помощь. Евгения Михайловна была очень разноплановой актрисой, и называла своими любимыми ролями Сильву и Проню Прокоповну. Надо же, такие разные роли, и обе – любимые! – делится воспоминаниями Александр Галяс.

Выход на сцену — наибольшее счастье

Ее не стало 29 июня 2019 года. Звездная Евгения Дембская ушла на 99 году жизни. Народная артистка Украины, Почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги. Королева сцены вписала сразу два рекорда в Книгу рекордов Украины: как человек, который больше всего времени, более семидесяти лет, проработал в одном коллективе, а также как самая почетная из работающих актрис (в день установления рекорда ей было 96 с половиной лет).



Она откровенно признавалась в своих интервью, что считает себя счастливым человеком. При этом неизменно добавляла: «Нет для меня на свете большего счастья, чем выход на сцену». И обязательно улыбалась при этом. Я вообще не помню ее без улыбки. Всегда поражалась: насколько же этот человек позитивен!



Евгения Михайловна родилась в Киеве, там же начался ее сценический путь, продолжила сценическую стезю она во Львове, а актрисой-легендой стала в Одессе, куда переехала вместе с труппой Львовской оперетты в 1953 году.

Она сыграла более 200 ролей, ее роль Ларисы в фильме «Белая акация» стала из тех, которые называют незабываемыми.

Она снималась и в других фильмах, но, конечно же, прощались одесситы, прежде всего, со своей любимой сценической Королевой. Со своей Сильвой, Мадлен, Розалиндой, Мирабеллой, Ганной Гловари, Стеллой, Проней Прокоповной. Со своей незабываемой Ларисой из «Белой акации». Со своей Актрисой из «Бала в честь короля» — эту роль она исполняла на сцене вплоть до своего ухода из жизни. Зрители приветствовали ее выход, аплодируя стоя.

Неумолкающие аплодисменты

Аплодисменты неизменно сопровождали ее всю долгую и счастливую творческую жизнь. Время неумолимо. Вот ведь совсем недавно ее так же приветствовали одесситы на майском фестивале «Акация Фест», просили автограф, устраивали овации, не хотели отпускать – словно чувствовали, что не доведется им больше увидеть свою звезду, свою легендарную народную артистку.

После гражданской панихиды ее проводы в последний путь (Евгения Михайловна Дембская упокоилась на Втором Христианском кладбище) через площадь перед театром сопровождались не просто аплодисментами, а бурными овациями, криками «Браво!», и «Женечка, мы тебя любим!». Прохожие останавливались и тоже начинали аплодировать. Вот как будто просто опустился занавес после очередного спектакля с ее участием, и зритель не хочет отпускать артистку со сцены. Вся площадь перед театром была усеяна цветами

Запомним ее Королевой!

Ее вечная улыбка на лице – как и ее вечный секрет, суть которого она произнесла однажды легко и просто: не надо никогда злиться, это приводит к старению. А еще добавляла, что «морщинки на лице расправляет Любовь».



В конце июля 2016 года Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного вступал в свой юбилейный семидесятый сезон. Вступал не совсем обычно: артисты прошлись по центральным улицам жаркой Одессы – в костюмах, с песнями, выступлениями и самыми позитивными лозунгами на свете.

Шествие вызвало небывалый интерес. Тогда Евгения Михайловна Дембская была усажена в электромобиль. Ее голову венчала сценическая корона. Истинная Королева сцены улыбалась, как всегда: она была совершенно счастлива. От той встречи у меня на память осталось сделанное фото счастливой Королевы. А еще – ее признание, что сцена никогда не была для нее работой, а, собственно, всем на свете, самой жизнью. «У меня никогда не было нелюбимых ролей», – сказала мне тогда Евгения Михайловна.



Электромобиль с Евгенией Дембской поехал колесить по городу дальше, люди узнавали свою актрису-звезду и, опять же, приветствовали ее аплодисментами.

Так запомним же ее такой – счастливой, с неизменной улыбкой на лице, сопровождаемой овациями и, конечно же, увенчанной короной. Да здравствует Королева!

Фото пресс-службы ОАМТК им. М. Водяного и автора

Видео: Дуэт Яшки-Буксира и Ларисы из фильма «Белая акация» в исполнении Михаила Водяного и Евгении Дембской

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