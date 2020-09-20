Королева сцены: одесская Музкомедия представила под открытым небом гримерную Евгении Дембской

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) представил на празднике музеев в Зеленом театре гримерную Королевы сцены — ушедшей от нас в прошлом году народной артистки Украины Евгении Дембской.

А вместо зеркала — созданные ею образы

Редкие фото, афиши, костюмы, дипломы и награды, личные вещи — все это можно увидеть в представленной под открытым небом театральной гримерной (вернее, ее «кусочке») Евгении Михайловны, которой в этом году исполнилось бы сто лет.

Эта работа — еще одно признание любви театра к своей Королеве, возможность прикоснуться к ее памяти, вспомнить многочисленные роли, прикоснуться к высокому таланту народной артистки Украины, нашей Женечке.

На презентации были дочь актрисы, ее внучка, правнучка и праправнук.

Подходишь к экспозиции — и словно оказываешься в театре, в той его части, где артист готовится к выходу на сцену, погружается в образ, который ему предстоит представить на суд зрителя. И как не восхититься творческим решением театра представить на гримерном столике вместо зеркала фотографии самой Евгении Дембской в многочисленных ролях. Словно актриса теперь смотрит на нас оттуда…

— Артисты того поколения приходили в театр задолго до начала спектакля. Так было принято, Считалось, что к выходу на сцену нужно готовится задолго до того, как начнется спектакль. И Евгения Дембская поступала именно так, — рассказывает историк эстрады, журналист Александр Галяс.

Александр сейчас заканчивает работу над книгой о жизни и творчестве Евгении Дембской. А когда работа только начиналась, наша Женечка еще была жива и выходила на сцену. Театр готовил сюрприз к ее столетию. Увы, не дожила…

Но память о Королеве сцены наша Музкомедия хранит и чтит.

— У Евгении Дембской жизнь складывалась очень тяжело. Родилась в Киеве в 1920-м, в тяжелейшие годы разрухи, в тридцатых арестовали брата. Встретила свою любовь, родила дочь — и сразу Вторая мировая. Муж ушел на войну, а она с маленьким ребенком не успела эвакуироваться. Нужно было как-то выживать, — рассказывает Александр Галяс.

Настоящий феномен

Историк эстрады подчеркивает, что для него всегда было большим удивлением, как при всех тяготах жизни в детстве, юности и молодости Евгения Михайловна не растеряла особый внутренний свет, постоянно оттачивала свой талант и, что называется, сохраняла королевскую осанку до своих последних дней:

— Бывают же такие люди! Это настоящий феномен!

Она была разноплановой актрисой — умела одинаково блистательно исполнить роль и Прони, и Сильвы, которые, кстати, называла своими любимыми.

В Одессе любили нашу Женечку, ее неизменную улыбку на лице. Одесский зритель всегда встречал горячими овациями каждый ее выход на сцену. Люди встречали ее на улице, узнавали и всегда приветствовали, дарили цветы. Директор-художественный руководитель ОАТМК им. Водяного Елена Редько рассказала, как Евгения Дембская однажды приехала в театр в… сопровождении полиции. Оказывается, опаздывая, актриса выбежала на улицу, остановила первую попавшуюся машину (а это был патруль), и сообщила: «Я опаздываю в театр!». Народную артистку сразу узнали и сразу же доставили в театр.