Что нам делать с пенсиями: Украину ждет настоящая пенсионная реформа

У нас в стране давно говорят о необходимости введения второго (накопительного) и третьего (негосударственные пенсионные фонды) уровня. И вот недавно эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова заявила о том, что в ближайшее время планируется внедрение второго – накопительного – уровня пенсионной реформы. Что это означает?

Мы продолжаем освещать проблему пенсионного обеспечения в Украине. Помогает нам в этом разобраться наш читатель Станислав Лихушин, главный специалист Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В предыдущих публикациях мы рассматривали солидарную пенсионную систему, действующую в нашей стране, а также опыт других стран, где работает многоуровневая система пенсионного обеспечения.

Получать несколько пенсий реально

Реформа пенсионной системы (ПС ) – это коренное изменение самой системы, инновационный переход от нынешней солидарной ПС к модели пенсионного обеспечения на основе индивидуальных пенсионных счетов граждан. Такая ПС имеет как минимум три равноправных и одинаково важных уровня (в странах, осуществивших пенсионные реформы в 80-х-90-х годах, уже вводятся четырех-, пятиуровневые системы). Первый уровень – реформированная солидарная ПС. Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования (НСПС). Третий уровень – добровольное, негосударственное пенсионное обеспечение.

Граждане в такой ПС получают не одну, а несколько пенсий, а их совокупный размер напрямую зависит от суммы средств, накопленных каждым на собственных пенсионных счетах на каждом из трех уровней ПС в течение всего периода трудовой деятельности.

Реформированная солидарная составляющая трехуровневой ПС, лучший вариант которой – условно накопительная система по опыту Швеции или Польши (о ней мы писали в прошлом материале), с развитием других двух уровней со временем будет осуществлять функцию социальной безопасности. За счет накопительной составляющей (второй и третий уровни) пенсионная система будет производить долгосрочные финансовые ресурсы как для достойных пенсий граждан в будущем, так и для экономического подъема за счет их инвестирования сегодня.

Деньги на индивидуальных счетах граждан в накопительной системе для их сохранения и приумножения инвестируются в экономику в надежные активы, что будет способствовать экономическому росту в стране, а полученная прибыль капитализируется на индивидуальных счетах граждан и увеличивает ресурс будущей пенсии.

Где взять деньги на пенсии?

На сегодняшний день реформа даже первого уровня не завершена, а второй уровень отсутствует вовсе, хотя основные принципы его работы закреплены в законах Украины. Третий уровень без поддержки государства и при отсутствии второго развивается слишком медленно (в систему украинских негосударственных пенсионных фондов на сегодняшний день вовлечено лишь 5% работников).

Завершение пенсионной реформы, в отличие от ее видения как «улучшения состояния солидарной системы и повышения страхового стажа», не несет в себе конфликтной составляющей и может стать «популярной реформой». Во-первых, новая ПС может основываться на простых, понятных и справедливых началах назначения пенсии, в том числе с первого уровня.

Во-вторых, накопительными индивидуальными пенсионными счетами на втором и третьем уровнях пенсионной системы будет охвачено абсолютное большинство работающих украинских граждан. Около половины граждан уже через год получат первые выписки из своих индивидуальных пенсионных счетов и будут связывать наличие там реальных накоплений с пенсионной реформой.

В-третьих, в стране появится крайне необходимый собственный источник растущих долгосрочных инвестиционных ресурсов, аккумулированных накопительной составляющей пенсионной системы. Эти средства можно будет рационально использовать как на развитие экономики, так и на рефинансирование внутреннего государственного долга и уменьшение внешней долговой зависимости страны.

Накопление с правом наследования и завещания

Накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования (второй уровень) является не только фундаментом будущего пенсионного обеспечения граждан, но и началом становления третьего уровня – негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного создания собственной пенсии. Одновременно развитие этих двух уровней будет работать на увеличение солидарной пенсии, потому что увеличивается мотивация к официальному трудоустройству и легализации зарплаты, а с ней – поступлений в Пенсионный фонд и бюджет y Украины.

НСПС – источник еще одной, второй пенсии граждан, фактор социальной стабильности и уверенности человека в завтрашнем дне. А также ключевой рычаг для создания третьей пенсии – из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Введение второго уровня ПС объективно подтолкнет развитие третьего уровня – негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного создания собственной пенсии. Как результат персонального участия в формировании личной пенсии, с правом наследования и завещания накоплений возрастет личная заинтересованность граждан в собственных пенсионных накоплениях.

Не стоит бояться перемен

Напомним, что первоначально накопительная система должна была заработать в Украине в 2017 году. Ставка взноса планировалось 2% с 1 июля 2017 и постепенно должна была расти на 1% ежегодно – до 5% с 1 января 2020 года. Затем идея застопорилась. У новой власти уже есть видение запуска второго уровня реформы. Но перед тем как ее воплощать, планируется обсудить эту тему в обществе, чтобы учесть все замечания.

Специалисты утверждают, что введение НСПС не ляжет «неподъемным бременем» ни на государственные финансы, ни на ПФУ. Это объясняется тем, что:

предложенная модель уплаты пенсионных взносов в накопительной ПС не пересекается с платежами в солидарную систему, соответственно, не уменьшает их уровень и не влияет на дефицит ПФУ, имея самостоятельный отдельный источник финансирования;

уплата взносов во второй уровень не повлияет на уровень пенсионного обеспечения нынешних пенсионеров и застрахованных лиц cолидарной системы, поскольку не уменьшает базу начисления государственной пенсии; таким образом, пенсионные выплаты со второго уровня являются самостоятельным дополнением к солидарной пенсии;

риски инфляционного обесценивания пенсионных накоплений на втором уровне перекрываются ростом инвестиционных доходов – об этом убедительно свидетельствует уровень доходности пенсионных активов в большинстве стран мира, где используется НСПС, аналогичная отечественной.

Провести пенсионную реформу означает ввести второй уровень – накопительную систему и стимулировать третий уровень – негосударственное добровольное пенсионное обеспечение. А также завершить модернизацию и осовременивание первого уровня – солидарной системы. Каждый из этих пунктов одинаково важен. Однако введение второго уровня является ключевым в этом списке, поскольку оно завершает формирование институциональных компонентов трехуровневой ПС, что следовало сделать еще в 2005-2007 годах и без чего дальнейшее развитие ПС как целостности, активная работа второго и финансовая самодостаточность первого уровня невозможны.

Всего 5% работающих граждан на сегодняшний день вовлечены в систему украинских негосударственных пенсионных фондов.

Накопительные трудности

Финансовый эксперт и народный депутат Галина Третьякова отмечает, что по внедрению накопительной системы есть целый ряд нерешенных вопросов. К примеру, будет ли государство «доплачивать» до взносов, сколько будет отдавать работодатель, кто будет распоряжаться инвестициями.

– Написать закон можно хоть за месяц, но нам нужно провести масштабную дискуссию и сформулировать ответы по каждому из вопросов, – заявила депутат.

Бедны или богаты наши пенсионеры?

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) представил аналитический отчет о результатах работы в январе–июне этого года. Так, по данным фонда, общая численность пенсионеров к июлю сократилась до 11,3 млн. человек. Для сравнения: в 2016 году было более 12 млн.

Средний размер пенсии вырос с 2645,66 грн. на 1 января 2019 года до 3005,96 грн. к 1 июля 2019 года. Минимальная же пенсия за этот период выросла с 1497 до 1564 гривен.

По размеру выплат пенсионеры распределились на восемь групп:

более 10 тыс. грн. получают 237 734 человека;

от 5001 до 10 000 грн. – 1 019 928 человек;

от 4001 до 5000 грн. – 686 472 человека;

от 3001 до 4000 грн. – 1 425 000 человек;

от 2001 до 3000 грн. – 3 137 828 человек;

от 1501 до 2000 грн. – 4 763 653 человека;

от 1401 до 1500 грн. – 3678 человек;

до 1400 грн. – 75 619 человек.

Исходя из этих данных, более 40% пенсионеров получают от 1501 грн. до 2000 грн. Больше всего получателей пенсии по возрасту. Их насчитывается более 8 млн. человек.

Станислав Лихушин

Фото: minfin.com.ua