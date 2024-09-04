Верховная Рада уволила четырех министров: часть кадровых решений провалена

Сегодня, 4 сентября, депутаты Верховной рады Украины голосовали за ряд кадровых изменений. В результате принято решение об увольнении четырех министров.
Об этом сообщил депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По его информации, сегодня уволены:
- Александр Камышин с должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Ольга Стефанишина с должности Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Руслан Стрелец с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Денис Малюська с должности Министра юстиции Украины.
При этом в Раде отложили увольнение Дмитрия Кулебы с должности Министра иностранных дел Украины.
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Провалили голосование за:
- Отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Только 205 депутатов проголосовали «за»;
- Увольнение Виталия Коваля с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Увольнение Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Что будет дальше по кадрам
Несмотря на то, что сегодня часть провалили — это лишь временно. Сейчас уже повторно проводят Комитеты и завтра кадровые вопросы повторно вынесут в зал, отметил Ярослав Железняк.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объявил, что состав Кабинета министров будет изменен более чем на 50%, правительство ждет «большая перезагрузка».
«Как и обещали большую перезагрузку правительству, уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения. Завтра нас жду день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября. Просьба следить только за официальными новостями», — написал он в телеграм.
Президент Владимир Зеленский также анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров, а также в Офисе Президента.
По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важной для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения.
«Я уже говорил о перезагрузке нашего руководства министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради Украины четыре с половиной, то есть пять лет. Нам сегодня нужна новая структура и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных этапах», — прокомментировал Зеленский решение о кадровых изменениях в правительстве.
Напомним, вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.