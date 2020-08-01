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Нацбанк будет защищать граждан от произвола ломбардов

Нацбанк будет защищать граждан от произвола ломбардов

Нацбанк начал принимать жалобы граждан на небанковские учреждения, среди которых ломбарды и кредитные союзы.

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Теперь их деятельность также регулирует Национальный банк Украины, сообщает пресс-служба банка. Это означает, что потребители финансовых услуг могут обращаться со своими проблемами к НБУ, даже если они не касаются банков.

На кого можно жаловаться в НБУ?

В случае, если финучреждение не реагирует даже после письменной жалобы, гражданам следует обращаться в Национальный банк Украины. Регулятор будет принимать и обрабатывать обращения граждан относительно работы финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Обращаться можно:

  • в контакт-центр — 0-800-505-240;
  • по электронной почте — nbu@bank.gov.ua;
  • по почте — 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9.

Также обещают, что в ближайшее время появится возможность подать обращение непосредственно на сайте НБУ.

Как писать и когда ждать ответ?

В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть конфликтной ситуации, а также указать, какого финансового учреждения касается обращение.

Ответ на стандартное обращение обычно предоставляется в течение 30 дней — с учетом времени на изучение вопроса и проверку. Но регулятору может и не потребоваться дополнительное время, тогда ответ придет в течение 15 дней.

И напротив, в отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.

Внимание!

Анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания и повторные обращения по вопросам, по которым уже были приняты решения, Нацбанк рассматривать не будет.

Фото: Checkpoint

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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