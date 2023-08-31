Жилищная субсидия: какой нужен доход для ее получения?

Жилищную субсидию может оформить каждый гражданин Украины и получать деньги на оплату коммунальных услуг. Но есть определенные условия, среди которых доход домохозяйства.

Многих волнует вопрос: какой доход нужно иметь, чтобы получать субсидию, а также возможно ли оформить субсидию, если гражданин рассчитывается за коммунальные услуги через частный ЖЭК. Ответ дали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как отметили специалисты ПФУ, право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах).

Размер субсидии при этом рассчитывается как разница между стоимостью услуг ЖКХ в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Так, согласно Постановлению Кабмина №1156 от 27.07.1998 года, для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15 процентов ежемесячного совокупного дохода.

«В соответствии с п.90 абзац 3 Постановления Кабинета Министров Украины №848 от 21.10.1995 гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать орган Пенсионного фонда Украины о возникновении обстоятельств, в частности – изменения социального статуса членов домохозяйства. Предоставитель жилищно-коммунальных услуг должен предоставлять всю необходимую информацию в Фонд независимо от форм собственности», – подытожили в ПФУ.

Ранее мы рассказывали, как подать упрощенное заявление на субсидию, не выходя из дома.

Читайте также: