На сколько и у кого вырастут пенсии: пересчет на конкретных примерах

С 1 июля увеличивается размер прожиточного минимума, в том числе для нетрудоспособных. В результате роста этого показателя, как правило, немного увеличивается и размер пенсии. Прежде всего – минимальной. Кроме того, пересчитываются размеры некоторых надбавок, которые зависят от прожиточного минимума. Например, доплата за сверхнормативный стаж, надбавки ветеранам войны, пенсии за особые заслуги перед Украиной, доплата почетным донорам и другие.
Кому и сколько добавят к пенсии – рассмотрим на примерах, которые, надеемся, помогут нашим читателям разобраться что к чему.
О минимальной пенсии и иждивенцах
Минимальный размер пенсионной выплаты увеличивается на 74 гривни (с 1638 грн. до 1712 грн.). Но и такую небольшую сумму получат далеко не все. Работающим гражданам, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчеты в связи с увеличением прожиточного минимума не делают. Остаются за бортом также госслужащие и научные работники, чьи пенсии обычно не зависят от прожиточного минимума.
Если пенсионер до 1 июля получал 1638 гривен, то теперь однозначно будет получать 1712 гривен: минимальная пенсионная выплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Больше получат и те, кому назначены пенсии по потере кормильца: на одного иждивенца выплачивается сумма в размере прожиточного минимума, на двух и более, соответственно, больше (см. таблицу на стр. 2). В то же время пенсия по потере кормильца женам военнослужащих не должна быть ниже двух прожиточных минимумов. В этом случае рост составляет 148 гривен. Было 3276 гривен, а стало 3424 гривни.
У шахтеров, при наличии не менее 15 лет подземного стажа, пенсия не может быть ниже трех прожиточных минимумов. В этом случае рост составляет уже 222 гривни (было 4914 грн., стало 5136 грн.).
Как считают пенсию и стаж?
Рассмотрим примеры перерасчета для тех, кто получает обычную пенсию по возрасту. А перед этим напомним, каким образом начисляется пенсия и как ее расчет можно проверить самостоятельно.
- Основной размер пенсии просчитывается путем умножения определенного среднего показателя зарплаты по стране, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента стажа. Сейчас для большинства пенсионеров в формулу расчета пенсии подставляется показатель 4888,83 грн. – это сумма средней зарплаты по Украине за 2014-2016 годы, проиндексированная с 1 марта 2019 года и с 1 мая 2020 года.
- Доплата за сверхнормативный стаж считается за каждый год из проработанных свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, если пенсия назначена до 1 октября 2011 года и за каждый проработанный год свыше 30 лет для женщин и свыше 35 лет для мужчин, если пенсия назначена после указанной даты. За каждый переработанный год пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от размера минимальной пенсии.
Важно понимать, что размер пенсии каждого человека просчитывается индивидуально и зависит от множества факторов: от вида пенсии, от количества стажа, размера зарплаты, имеющихся надбавок и т.п. Перерасчет производится автоматически – без обращения пенсионера.
Пример 1. Женщина 74 лет. Стаж 29 лет. Зарплата на уровне средней, индивидуальный коэффициент зарплаты равен 1.
Размер пенсии до 1 июля составляет 1765,60 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 1417,76 грн. (4888,83 грн. х 1 х 0,29);
- доплата до размера минимальной пенсии – 220,24 грн. (до 1638 грн.);
- надбавка за 9 лет сверхнормативного стажа – 127,60 грн. (1417,76 грн. х 9%).
Размер пенсии с 1 июля составит 1839,60 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 1417,76 грн.;
- доплата до размера минимальной пенсии – 294,24 грн. (до 1712 грн.);
- надбавка за 9 лет сверхнормативного стажа – 127,60 грн.
В данном примере пенсия увеличивается ровно на 74 гривни. Именно на такую сумму увеличивается размер доплаты до минимальной пенсии. Остальные показатели остаются неизменными.
Пример 2. Мужчина 70 лет. Стаж 50 лет. Зарплата была в полтора раза выше средней по стране. Индивидуальный коэффициент зарплаты – 1,5.
Размер пенсии до 1 июля составляет 4076,12 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 3666,62 грн. (4888,83 грн. х 1,5 х 0,50);
- надбавка за 25 лет сверхнормативного стажа – 409,50 грн. (1638 грн. х 25%).
Размер пенсии с 1 июля составит 4094,62 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 3666,62 грн.;
- надбавка за 25 лет сверхнормативного стажа – 428 грн. (1712 грн. х 25%).
В данном примере пенсия увеличивается всего на 18,50 грн. за счет небольшого увеличения надбавки за сверхнормативный стаж.
Пример 3. Женщина, 63 года (вышла на пенсию после 1 октября 2011 года). Стаж 35 лет. Зарплата была ниже средней по стране примерно на 10%. Индивидуальный коэффициент зарплаты – 0,9.
Размер пенсии до 1 июля составляет 2100 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 1539,98 грн. (4888,83 грн. х 0,9 х 0,35);
- доплата до размера минимальной пенсии – 98,02 грн. (до 1638 грн.);
- надбавка за 5 лет сверхнормативного стажа – 77 грн. (1539,98 грн. х 5%);
- доплата до 2100 грн. (согласно Постановлению КМУ №251 от 1.04.2020 г.*) – 385 грн.
Размер пенсии с 1 июля составит 2100 грн., в том числе:
- основной размер пенсии по возрасту – 1539,98 грн.;
- доплата до размера минимальной пенсии – 172,02 грн. (до 1712 грн.);
- надбавка за 5 лет сверхнормативного стажа – 77 грн.;
- доплата до 2100 грн. (согласно Постановлению КМУ №251 от 1.04.2020 г.) – 311 грн.
В данном примере общий размер пенсии остается прежним, лишь немного меняются ее составляющие: доплата до размера минимальной пенсии увеличивается, а доплата до 2100 гривен уменьшается.
Согласно Постановлению Кабинета Министров №251, с 1 мая 2020 года у женщин, имеющих не менее 30 лет стажа, и у мужчин, имеющих не менее 35 лет стажа, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже 2100 гривен. Сначала пенсию просчитывают по общим правилам со всеми надбавками. Если ее размер после этого не дотягивает до 2100 гривен, то к такой пенсии автоматически устанавливается доплата в сумме, недостающей до указанного размера.
В результате такой манипуляции очень многие пенсионеры с 1 июля не смогут ощутить повышения пенсии даже на несколько гривен. То есть почти все, кто с 1 мая получает пенсию в размере 2100 гривен, с 1 июля повышения не дождутся.
На сколько выросли надбавки к пенсии?
Обращаем внимание на то, что в таблицах указаны несколько сумм. Это размеры надбавок для разных категорий получателей до и после повышения, а также – сумма разницы, на которую увеличивается пенсия (в данном случае – с 1 июля).
Как вырос прожиточный минимум, грн.
Категория
До 1 июля 2020 г.
С 1 июля 2020 г.
В среднем
2027
2118
Для детей
1779
1859
Для детей
2218
2318
Для трудоспособных
2102
2197
Для
1638
1712
Минимальные размеры пенсии по потере кормильца
Количество
% от
До 1 июля 2020 г. (грн.)
С 1 июля 2020 г. (грн.)
Рост доплаты
одно
100%
1638
1712
74
два
120%
1965,60
2054,40
88,80
три и больше
150%
2457
2568
111
Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 июля – 3424 грн. (было – 3276 грн.)
Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий
Категория
% от прожит. минимума
До 1 июля 2020 г. (грн.)
С 1 июля 2020 г. (грн.)
Рост доплаты
Инвалиды войны
650%
10647
11128
481
Инвалиды войны
525%
8599,50
8988
388,50
Инвалиды войны
360%
5896,80
6163,20
266,40
Участники боевых действий
165%
2702,70
2824,80
122,10
Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 июля – 11128 грн.).
НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ
Категория
% от прожит. минимума
До 1 июля 2020 г. (грн.)
С 1 июля 2020 г. (грн.)
Рост доплаты
Размеры повышений по Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»
Инвалиды войны
50%
819
856
37
Инвалиды войны
40%
655,20
684,80
29,60
Инвалиды войны
30%
491,40
513,60
22,20
Участники боевых действий
25%
409,50
428
18,50
Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами
10%
163,80
171,20
7,40
Супруги умерших инвалидов войны
25%
409,50
428
18,50
Участники войны
15%
245,70
256,80
11,10
Участники войны,
20%
327,60
342,40
14,80
Лица, имеющие
70%
1146,60
1198,40
51,80
Категория
% от прожит. минимума
До 1 июля 2020 г. (грн.)
С 1 июля 2020 г. (грн.)
Рост доплаты
Размеры помощи на уход инвалидам войны по Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам»
Инвалиды войны I группы (подгруппа А)
100%
1638
1712
74
Инвалиды войны I группы (подгруппа Б)
50%
819
856
37
Инвалиды войны II группы
25%
409,50
428
18,50
Инвалиды войны III группы
15%
245,70
256,80
11,10
Размеры повышений по Закону
Несовершеннолетние
50%
819
856
37
Несовершеннолетние
40%
655,20
684,80
29,60
Несовершеннолетние
30%
491,40
513,60
22,20
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения
15%
245,70
256,80
11,10
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью
20%
327,60
342,40
14,80
Супруги умерших жертв
10%
163,80
171,20
7,40
Супруги умерших
25%
409,50
428
18,50
Надбавки к пенсии
Надбавка донорам*
10%
202,70
211,80
9,10
Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы,
50%
819
856
37
*Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на месяц (с 1 июля – 2118 грн.).
Минимальная пенсия для инвалидов – ЛИКВИДАТОРОВ, у которых установлена причинная связь инвалидности с АВАРИЕЙ НА ЧАЭС
Инвалиды I группы
285%
4668,30
4879,20
210,90
Инвалиды II группы
255%
4176,90
4365,60
188,70
Инвалиды III группы
225%
3685,50
3852
166,50
Дети-инвалиды, пострадавшие вследствие
Дети-инвалиды
100%
1638
1712
74
*«Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».
Подготовили Сергей Коробкин и Ольга Новикова