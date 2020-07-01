На сколько и у кого вырастут пенсии: пересчет на конкретных примерах

С 1 июля увеличивается размер прожиточного минимума, в том числе для нетрудоспособных. В результате роста этого показателя, как правило, немного увеличивается и размер пенсии. Прежде всего – минимальной. Кроме того, пересчитываются размеры некоторых надбавок, которые зависят от прожиточного минимума. Например, доплата за сверхнормативный стаж, надбавки ветеранам войны, пенсии за особые заслуги перед Украиной, доплата почетным донорам и другие.

Кому и сколько добавят к пенсии – рассмотрим на примерах, которые, надеемся, помогут нашим читателям разобраться что к чему.

О минимальной пенсии и иждивенцах

Минимальный размер пенсионной выплаты увеличивается на 74 гривни (с 1638 грн. до 1712 грн.). Но и такую небольшую сумму получат далеко не все. Работающим гражданам, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчеты в связи с увеличением прожиточного минимума не делают. Остаются за бортом также госслужащие и научные работники, чьи пенсии обычно не зависят от прожиточного минимума.

Если пенсионер до 1 июля получал 1638 гривен, то теперь однозначно будет получать 1712 гривен: минимальная пенсионная выплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Больше получат и те, кому назначены пенсии по потере кормильца: на одного иждивенца выплачивается сумма в размере прожиточного минимума, на двух и более, соответственно, больше (см. таблицу на стр. 2). В то же время пенсия по потере кормильца женам военнослужащих не должна быть ниже двух прожиточных минимумов. В этом случае рост составляет 148 гривен. Было 3276 гривен, а стало 3424 гривни.

У шахтеров, при наличии не менее 15 лет подземного стажа, пенсия не может быть ниже трех прожиточных минимумов. В этом случае рост составляет уже 222 гривни (было 4914 грн., стало 5136 грн.).

Как считают пенсию и стаж?

Рассмотрим примеры перерасчета для тех, кто получает обычную пенсию по возрасту. А перед этим напомним, каким образом начисляется пенсия и как ее расчет можно проверить самостоятельно.

Основной размер пенсии просчитывается путем умножения определенного среднего показателя зарплаты по стране, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента стажа. Сейчас для большинства пенсионеров в формулу расчета пенсии подставляется показатель 4888,83 грн. – это сумма средней зарплаты по Украине за 2014-2016 годы, проиндексированная с 1 марта 2019 года и с 1 мая 2020 года. Доплата за сверхнормативный стаж считается за каждый год из проработанных свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, если пенсия назначена до 1 октября 2011 года и за каждый проработанный год свыше 30 лет для женщин и свыше 35 лет для мужчин, если пенсия назначена после указанной даты. За каждый переработанный год пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от размера минимальной пенсии.

Важно понимать, что размер пенсии каждого человека просчитывается индивидуально и зависит от множества факторов: от вида пенсии, от количества стажа, размера зарплаты, имеющихся надбавок и т.п. Перерасчет производится автоматически – без обращения пенсионера.

Пример 1. Женщина 74 лет. Стаж 29 лет. Зарплата на уровне средней, индивидуальный коэффициент зарплаты равен 1.

Размер пенсии до 1 июля составляет 1765,60 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1417,76 грн. (4888,83 грн. х 1 х 0,29);

доплата до размера минимальной пенсии – 220,24 грн. (до 1638 грн.);

надбавка за 9 лет сверхнормативного стажа – 127,60 грн. (1417,76 грн. х 9%).

Размер пенсии с 1 июля составит 1839,60 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1417,76 грн.;

доплата до размера минимальной пенсии – 294,24 грн. (до 1712 грн.);

надбавка за 9 лет сверхнормативного стажа – 127,60 грн.

В данном примере пенсия увеличивается ровно на 74 гривни. Именно на такую сумму увеличивается размер доплаты до минимальной пенсии. Остальные показатели остаются неизменными.

Пример 2. Мужчина 70 лет. Стаж 50 лет. Зарплата была в полтора раза выше средней по стране. Индивидуальный коэффициент зарплаты – 1,5.

Размер пенсии до 1 июля составляет 4076,12 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 3666,62 грн. (4888,83 грн. х 1,5 х 0,50);

надбавка за 25 лет сверхнормативного стажа – 409,50 грн. (1638 грн. х 25%).

Размер пенсии с 1 июля составит 4094,62 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 3666,62 грн.;

надбавка за 25 лет сверхнормативного стажа – 428 грн. (1712 грн. х 25%).

В данном примере пенсия увеличивается всего на 18,50 грн. за счет небольшого увеличения надбавки за сверхнормативный стаж.

Пример 3. Женщина, 63 года (вышла на пенсию после 1 октября 2011 года). Стаж 35 лет. Зарплата была ниже средней по стране примерно на 10%. Индивидуальный коэффициент зарплаты – 0,9.

Размер пенсии до 1 июля составляет 2100 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1539,98 грн. (4888,83 грн. х 0,9 х 0,35);

доплата до размера минимальной пенсии – 98,02 грн. (до 1638 грн.);

надбавка за 5 лет сверхнормативного стажа – 77 грн. (1539,98 грн. х 5%);

доплата до 2100 грн. (согласно Постановлению КМУ №251 от 1.04.2020 г.*) – 385 грн.

Размер пенсии с 1 июля составит 2100 грн., в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1539,98 грн.;

доплата до размера минимальной пенсии – 172,02 грн. (до 1712 грн.);

надбавка за 5 лет сверхнормативного стажа – 77 грн.;

доплата до 2100 грн. (согласно Постановлению КМУ №251 от 1.04.2020 г.) – 311 грн.

В данном примере общий размер пенсии остается прежним, лишь немного меняются ее составляющие: доплата до размера минимальной пенсии увеличивается, а доплата до 2100 гривен уменьшается.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №251, с 1 мая 2020 года у женщин, имеющих не менее 30 лет стажа, и у мужчин, имеющих не менее 35 лет стажа, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже 2100 гривен. Сначала пенсию просчитывают по общим правилам со всеми надбавками. Если ее размер после этого не дотягивает до 2100 гривен, то к такой пенсии автоматически устанавливается доплата в сумме, недостающей до указанного размера.

В результате такой манипуляции очень многие пенсионеры с 1 июля не смогут ощутить повышения пенсии даже на несколько гривен. То есть почти все, кто с 1 мая получает пенсию в размере 2100 гривен, с 1 июля повышения не дождутся.

На сколько выросли надбавки к пенсии?

Обращаем внимание на то, что в таблицах указаны несколько сумм. Это размеры надбавок для разных категорий получателей до и после повышения, а также – сумма разницы, на которую увеличивается пенсия (в данном случае – с 1 июля).

Как вырос прожиточный минимум, грн.

Категория До 1 июля 2020 г. С 1 июля 2020 г. В среднем

на человека

в месяц 2027 2118 Для детей

до 6 лет 1779 1859 Для детей

от 6 до 18 лет 2218 2318 Для трудоспособных 2102 2197 Для

нетрудоспособных 1638 1712

Минимальные размеры пенсии по потере кормильца

Количество

нетрудоспособных лиц % от

прожит. минимума До 1 июля 2020 г. (грн.) С 1 июля 2020 г. (грн.) Рост доплаты

с 1 июля 2020 г. (грн.) одно 100% 1638 1712 74 два 120% 1965,60 2054,40 88,80 три и больше 150% 2457 2568 111 Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 июля – 3424 грн. (было – 3276 грн.)

Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий

Категория % от прожит. минимума До 1 июля 2020 г. (грн.) С 1 июля 2020 г. (грн.) Рост доплаты

с 1 июля 2020 г. (грн.) Инвалиды войны

I группы 650% 10647 11128 481 Инвалиды войны

II группы 525% 8599,50 8988 388,50 Инвалиды войны

III группы 360% 5896,80 6163,20 266,40 Участники боевых действий 165% 2702,70 2824,80 122,10

Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 июля – 11128 грн.).

НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ

Категория % от прожит. минимума До 1 июля 2020 г. (грн.) С 1 июля 2020 г. (грн.) Рост доплаты

с 1 июля 2020 г. (грн.) Размеры повышений по Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» Инвалиды войны

I группы и лица,

приравненные к ним 50% 819 856 37 Инвалиды войны

II группы и лица,

приравненные к ним 40% 655,20 684,80 29,60 Инвалиды войны

III группы и лица,

приравненные к ним 30% 491,40 513,60 22,20 Участники боевых действий 25% 409,50 428 18,50 Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами 10% 163,80 171,20 7,40 Супруги умерших инвалидов войны 25% 409,50 428 18,50 Участники войны 15% 245,70 256,80 11,10 Участники войны,

награжденные медалью 20% 327,60 342,40 14,80 Лица, имеющие

особые заслуги перед Родиной 70% 1146,60 1198,40 51,80

Категория % от прожит. минимума До 1 июля 2020 г. (грн.) С 1 июля 2020 г. (грн.) Рост доплаты

с 1 июля 2020 г. (грн.) Размеры помощи на уход инвалидам войны по Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам» Инвалиды войны I группы (подгруппа А) 100% 1638 1712 74 Инвалиды войны I группы (подгруппа Б) 50% 819 856 37 Инвалиды войны II группы 25% 409,50 428 18,50 Инвалиды войны III группы 15% 245,70 256,80 11,10 Размеры повышений по Закону

«О жертвах нацистских преследований» Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды

I группы 50% 819 856 37 Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды

II группы 40% 655,20 684,80 29,60 Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды III группы 30% 491,40 513,60 22,20 Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения 15% 245,70 256,80 11,10 Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью 20% 327,60 342,40 14,80 Супруги умерших жертв

нацистских преследований 10% 163,80 171,20 7,40 Супруги умерших

инвалидов из числа узников 25% 409,50 428 18,50

Надбавки к пенсии Надбавка донорам* 10% 202,70 211,80 9,10 Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы,

и некоторых других лиц» 50% 819 856 37

*Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на месяц (с 1 июля – 2118 грн.).

Минимальная пенсия для инвалидов – ЛИКВИДАТОРОВ, у которых установлена причинная связь инвалидности с АВАРИЕЙ НА ЧАЭС Инвалиды I группы 285% 4668,30 4879,20 210,90 Инвалиды II группы 255% 4176,90 4365,60 188,70 Инвалиды III группы 225% 3685,50 3852 166,50 Дети-инвалиды, пострадавшие вследствие

Чернобыльской катастрофы Дети-инвалиды 100% 1638 1712 74

*«Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

Подготовили Сергей Коробкин и Ольга Новикова