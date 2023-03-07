Рядом с Привозом расцвело необычное дерево (фотофакт)

Анекдот дня: чем озабочена Сара Абрамовна? Доброе утро, Одесса! Сегодня мы пожелаем всем вам дня плодотворного, но не сильно хлопотного и поменьше семейных забот. Ну а если уж без них никак, то пусть они будут хотя бы приятными. ПОДРОБНЕЕ

Одесса, остров или материк? Пять философских вопросов о нашей идентичности 2022 год стал годом переосмысления взглядов не только относительно страны-агрессора или стран, которые подставили нам свое плечо, но и временем переоценки собственной идентификации: какими мы были, какие мы сейчас, кем станем завтра. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к таковым! Воскресенье, как известно, день веселья и отдыха от будничных забот. А как еще можно отвлечься и развлечься, как не наведавшись в гости? ПОДРОБНЕЕ