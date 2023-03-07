Рядом с Привозом расцвело необычное дерево (фотофакт)

Молодое деревце расцвело с началом весны. Да как! На нем появился «цвет» в тонах украинского флага. Ленточки развеваются на ветру, даря надежду. Патриотическое дерево появилось у ТЦ «Остров» напротив Привоза.
Создается впечатление, что сама природа сделала одесситам такой подарок. Между тем, украшенные ветки – дело человеческих рук. У дерева фотографируются, ему улыбаются прохожие.
Кстати, любопытная деталь: охраняют патриотическое одесское деревце известные нам влюбленные коты – работа одесского скульптора Татьяны Штыкало.
Все это вместе – еще одно доброе напоминание, что в город пришла весна.
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