На Привозе появились «пустоты»: ожидаются очередные перемены

Пустые места на одесском Привозе – вещь, согласитесь, редкая. Завсегдатаи рынка знают, что каждый метр на нем должен быть занят хоть какой-нибудь, но торговой точкой. И все же они появились. Зачем? Понятное дело: чтобы вместо старых лотков появились новые торговые ряды с современными павильонами.

Как выглядят эти павильоны, мы уже знаем. Они время от времени (и в ковидные времена, и когда мы все стали жить на военном положении) появляются на знаменитом рынке, порой делая его неузнаваемым. И то и дело слышишь, как одесситы (те, которые бывают здесь не часто) интересуются: «Куда подевалась рыба?!», «Где специи с орехами и всякими восточными вкусностями?!».

Ну насчет рыбы, то напомню, что она перебралась с привычного места ближе к соленьям. И произошло это еще до войны.

Что касается знаменитых «восточных» рядов, которые славились еще и тем, что были «именными» (имена продавцов красовались иногда над товаром), то они теперь стали чуть «скромнее». Специями, орехами, восточными сладостями торгуют сейчас с импровизированных временных лотков. Скоро здесь появятся новые, так что не переживайте.

Существенно видоизменились ряды с обувью, которой торговали на Привозе вдоль Новощепного ряда. Это теперь целая «Обувная улица», тоже с новыми павильонами.

Часть торговых павильонов выходит теперь «лицом» и на сам Новощепной ряд. Далее все еще тянется металлическое ограждение. Но и оно – явление временное.

Ну а на месте бывших рыбных рядов – и в самом деле почти пусто. Убраны все старые лотки с галантерейкой, часть места занимает оптовый рынок (на него уже можно попасть и со стороны Новощепного ряда).

На оптовом торгуют с машин, их обычно немного. Ну а металлическое ограждение со стороны Привоза уже – с соответствующими метками с цифрами. Значит, скоро, здесь тоже все будет преобразовано.

Ну и плюс к этому, напомним, с этой стороны рынка должна появиться парковка.

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