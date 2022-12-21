Подземный переход у Привоза: полная реконструкция и укрытие от прилетов (фото)

Привоз шагает в ногу со временем: там теперь появилось своеобразная защита от рашистских «прилетов». Почему же своеобразная?

Вероятно, многие уже давно забыли, что когда-то от Привоза через Екатерининскую тянулся длинный подземный переход, он же – известный торговый центр.

«Центр» считался не совсем законным, здесь всегда было полутемно и сыро (после дождей его практически всегда заливало). Между тем, некоторые галантерейные товары, одежду и обувь многие предпочитали приобретать именно здесь. Было это давно. Переход, как известно закрыли.

После этих событий подземка, как водится, превратилась в мусорную свалку. Потом, когда началась реконструкция знаменитого нашего рынка (ближе к Екатерининской) о нем и вовсе, казалось, забыли.

За неделю до войны мы обнаружили, что переход не просто не убрали, а вовсю реконструируют. Даже что-то вроде входа можно было увидеть (правда, если заглянуть через ограждение).

Сейчас же, побывав на Привозе, можно увидеть уже совершенно другую картину: вход в подземку со стороны торговых рядов полностью открыт.

Позже, уже на выходе из Привоза, увидела на воротах схему, из которой узнала, что на сегодняшний день эта обновленная подземка – не просто удобный способ в будущем перебраться с Привоза на Екатерининскую к ТЦ «Остров». Сейчас он еще служит и укрытием при объявлении воздушной тревоги.

Знающие люди, которые часто бывают на Привозе (или торгуют на нем) об этом, как оказалось, давно уже знают.

А я вот, например, никак не могу понять, почему столь важное объявление вывешено в стороне на воротах, а не рядом со спуском в сам переход.

Ранее мы рассказывали о том, как преобразилась торговая площадь рядом с Привозом.

Мария Котова

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