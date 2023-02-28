На одесском арт-объекте расцвели подснежники и появилась важная подсказка (фото)

Один из самых известных одесских арт-объектов – запорожец-горбатик Луиджи (он же Луиджик), как обычно, в курсе всего происходящего. Он и на смену времен года реагирует, и живо откликается на все перемены.

На одесском запорожце – живые цветы и адрес ближайшего бомбоубежища

Накануне наступления весны стоящий на приколе у ресторанчика на улице Екатерининской Луиджик сейчас расцвел, напоминая о весне. Причем, расцвел в прямо смысле этого слова: обзавелся целой поляной живых подснежников. Как это выглядит – смотрите на наших фото.

Но и это еще не все. Город, как и вся страна, на военном положении. Вот и дает Луиджи полезную информацию: на нем теперь указан и адрес ближайшего бомбоубежища.

Одесский Луиджи и его приключения

Все это не случайно. Наш милейший горбатик давно привык откликаться первым и на общие радости, и на общие печали. К примеру, в свое время, когда в городе был объявлен карантин, он первый из одесских арт-объектов надел на свою милейшую «мордочку» маску.

Не знала еще тогда наша достопримечательность, что скоро придется давать полезное указание по размещению ближайшего убежища…

Луиджик – очень позитивный одессит. Каждое его преображение – не просто смена прикида, а горячее желание приободрить, вызвать улыбку, настроить на позитив.

За время своей стоянки на Екатерининской он видоизменяется практически постоянно. Под его капотом можно было увидеть и дрова, и винные бутылки. Он превращался в клумбы, в импровизированный бар, в новогоднюю сказку. Он умеет своеобразно поздравить с весной или летом, с любимыми зимними праздниками. А еще всегда напоминает, что в любые времена нужно настраивать себя на лучшее и видеть красивое.

Однажды наш горбатик даже умудрился… превратиться в Фиат, закрутив «роман с маранелльской красавицей».

О других приключениях Луиджи читайте в материалах «Одесской жизни»:

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