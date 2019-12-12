Знаменитый одесский запорожец покраснел и покрылся снежинками (фото)

Самый знаменитый одесский запорожец, он же — «горбатик», он же — Луиджи, он же — наш арт-объект, появился на ул. Екатерининской давным-давно. Он служит рекламой, но давно уже стал чем-то большим для одесситов, очередной штучкой-фишкой, любимой цацкой, ну, чем-то вроде коровы Ромины на Дерибасовской. И, кстати, так же, как Ромина, постоянно меняет прикид.

С автомобилем время от времени происходят приключения — то извещается, что он пропал (пронеслась как-то такая новость, оказалось, что запорожец просто в очередной раз видоизменялся), то его украшают так, что без улыбки мимо не пройти.

Он преображается практически постоянно, под его капотом можно время от времени увидеть и дрова, и винные бутылки, он работает то клумбой, то импровизированным баром.

Любой «всеобщий» праздник — повод для того, чтобы наш «горбатик» приоделся в тему. Ну, а в связи с тем, что стоит он на приколе давным-давно, то и смотрится каждый раз по-новому: не успели вы привыкнуть к его очередному внешнему виду, как он уже стал совсем другим.

Иногда рядом с ним (и на нем) можно увидеть и другие «штучки», например, старые-старые чемоданы. Одесситы даже проявляли тревогу, что «Луиджи собирается куда-то уехать».

Нет, никуда наш известный запорожец не уезжает, остается в Одессе и даже уже готов встречать Новый год. Новое «снаряжение» — исключительно в тему праздника. Елочные веточки и шишки его совершенно преобразили, сам же он стал красным и даже покрылся огромными снежинками.

В Одессе нет снега? Но это же наш известнейший запорожец, превратившийся из средства передвижения в местную достопримечательность — значит, он может все, даже покрыться снежинками на радость одесситам. Он ведь своеобразный символ, а символы всегда немного волшебники.

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