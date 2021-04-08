К весне готов: у одесского Луиджи – новый «прикид» (фото)

Знаменитый одесский запорожец Луиджи, который уже много лет стоит «на приколе» на улице Екатерининской, уже полностью готов к весне. Об этом свидетельствует его новое убранство, которое запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

Луиджи – один из самых почтенных арт-объектов Одессы. Он проживает у ресторана Tavernetta. Известен многими приключениями и страстью к «переодеванию». Под его капотом можно было увидеть и дрова, и винные бутылки, он трудится то клумбой, то баром.

Сегодня наш Луиджи радует своим ярким красным цветом, а, главное, он щедро украшен цветами.

Во что бы не «переодевался» наш запорожец, он всегда пребывает в позитиве. Даже когда ему в прошлом году сшили мега-маску, все равно оставалось ощущение, что он улыбается.

Напомним, перед Новым годом Луиджи, который известен своими приключениями, даже «превратился» в Фиат.

Ну а как выглядит Луиджи сегодня и каким был в прошлые времена – смотрите в подборке фотографий.

Фото автора, фото Луиджи в маске – Сhristian Daldy