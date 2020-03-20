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Новости Одессы и Одесской области

Знаменитый одесский запорожец-горбатик соблюдает масочный режим (фотофакт)

Знаменитый одесский запорожец-горбатик соблюдает масочный режим (фотофакт)

Самый знаменитый одесский запорожец-горбатик по имени Луиджи, что давным-давно стоит на приколе у закрытого сейчас на карантин ресторана «Тавернетта» на углу Екатерининской и Еврейской, отреагировал на карантин, «надев на мордочку» огромную маску.

Фото горбатика в защитной маске разместил в соцсетях одессит с ником Сhristian Daldy.

Картинка вызывает улыбку у одесситов, настроение у которых сейчас не ахти.

Запорожец Луиджи, как и корова Ромина, постоянно меняет внешний вид, переодевается к каждому сезону.

Конечно же, сложившаяся ситуация не могла пройти мимо него.

Ресторан сейчас не работает, а Луиджи — при деле, он поднимает одесситам настроение. Заодно напоминает о необходимости соблюдать масочный режим.

Фото: Сhristian Daldy

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Мария Котова
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