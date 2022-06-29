На одесских пляжах вручают повестки о мобилизации: правильно ли это?

С наступлением жары одесситы и гости города, большинство которых сегодня – вынужденные переселенцы, ринулись на пляж. Хотя Одесская военная администрация строго предупреждает: на море не ходить! Мины вражеские там плавают и взрываются периодически. И, вероятно, в воспитательных целях – отдыхающим прямо на морском песочке стали вручать повестки о мобилизации. Правомерна ли «пляжная» мобилизация, что думают по этому поводу украинцы и сами защитники нашей страны, узнавала «Одесская жизнь».

Хоть на пляже, хоть в ресторане

Вручают повестки пляжникам сотрудники полиции и Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки – так теперь называются военкоматы. Рекрутируют всех мужчин призывного возраста – независимо от места проживания и прописки.

Отказаться принять повестку нельзя. Ведь недавно президент Зеленский подписал указ, согласно которому вручать их можно где угодно: хоть на пляже, хоть в ресторане. А неявка в военкомат после получения повестки грозит штрафом или лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Вместе с тем в Минобороны утверждают, что на сегодняшний день планы по мобилизации в стране выполнены. По словам замминистра силового ведомства Анны Маляр, призваны в ВСУ несколько сотен тысяч рекрутов, и уклонистов среди них нет.

Так что же получается, повестки на пляже действительно вручают в качестве наказания за несоблюдение запретов? Ведь недавно и за публичный интим в пляжном клубе «сладкой парочке» военкоматом грозили.

На передовую не пошлют

Между тем в Одесском областном территориальном центре комплектования и соцподдержки утверждают, что вручение повесток на пляжах – не наказание за нарушение и не прямой билет на передовую для всех подряд. Это просто один из методов повышения ответственности граждан в соблюдении норм режима военного положения. А также – проверка их готовности исполнить воинский долг. Хотя, по мнению спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, вообще-то еще с 24 февраля каждый военнообязанный украинец должен бы сам прийти в территориальный центр и проверить, есть ли он в реестре.

Так что повестки на пляжах сегодня – это часть работы по уточнению учетных данных военнообязанного населения. Не слишком сознательного, получается. И к тому же – достаточно специфический вариант воспитательной работы среди тех же несознательных граждан.

Воспитание вместо наказания

Военные объяснили, почему они вместе с правоохранителями были вынуждены прибегнуть к такой нетривиальной воспитательной мере. Оказывается, на сегодняшний день механизм привлечения к ответственности за нарушение норм правового режима военного времени в Украине отсутствует.

– Выдавая повестки на пляжах, военные напомнили, что силы граждан призывного возраста могут быть востребованы в организации охраны и обороны Украины. Это проверка их готовности выполнять свой воинский долг, – рассказал помощник начальника по правовой работе Одесского областного центра комплектования и соцподдержки Иван Жук. – Получив повестку, сознательный гражданин обязан прибыть в районный территориальный центр комплектования в указанное время, уточнить данные о себе, подтвердить свой статус и готовность быть призванным на военную службу.

Мобилизация или провокация?

Правда, украинцы считают, что для борьбы с нарушителями запретов всего-то нужно ввести денежный штраф – хотя бы в размере минимальной зарплаты. После 10-20 оштрафованных проблема решится сама собой. И просто дико, чтобы защита страны воспринималась как наказание. А защитники – как дураки, которые не прятались, а загорали.

Другие настроены более категорично.

– Пусть хоть окопы копают, если сами для Украины ничего не делают. Нечего защищать тех, кто прячется за чужими спинами. Почему наши дети должны умирать за то, что они на пляжах жарятся, – возмущаются матери бойцов ВСУ.

Кто-то иронизирует – похоже, рекрутеры считают, что если парни не побоялись пойти на заминированный пляж, то и на передовой будут бесстрашными.

А некоторые полагают, что «пляжная» мобилизация является самой настоящей провокацией. Во-первых, это дискредитирует защитников Украины.

– Получается, что хоть на пляже, хоть в супермаркете нам надо набрать в ВСУ гору неквалифицированных отбросов, которые принципиально не желают служить, – резюмируют критики нешаблонной мобилизационной кампании.

Во-вторых, «пляжные» рекрутеры создают красивую картинку для российских СМИ. И под фото вручения повесток прямо на шезлонгах вполне может появиться «разъяснительный» текст: «У хохлов некому воевать! Бандеровцы насильно забирают в армию людей!»

А в большинстве своем украинцы убеждены, что наказание из почетной обязанности службы в армии делать недопустимо. Выходит, что за решетку отправиться, что Родину защищать – одно и то же?

«Мы не армия Сталина-Жукова»

«Тех, кто воевать не хочет, заставлять не нужно», – убежден боец с позывным Vatakaratel, защищающий Украину в Николаевской области, на передовой.

– Насильно мобилизованные люди за редким исключением представляют собой абсолютно небоеспособный личный состав. Нам с такими людьми здесь тоже приходится очень тяжело. Воевать они не хотят, отлынивают по любому поводу и без повода. И стойкость таких бойцов, естественно, никакая. Они могут подвести в самый ответственный момент. Поэтому, честно, для меня походы полицейских по пляжам, раздача повесток, насильственная мобилизация – полный бред. Я согласен, что когда народ воюет, а они веселятся на пляже – это просто не этично. Но принудительно этих людей отправлять на фронт – ровным счетом ничего не даст. Мы тратим на них колоссальные ресурсы, от которых нет никакой отдачи. То есть эти люди могут побежать, бросить оружие или вообще перейти на сторону врага. То, что русня заставляет своих, как мясо, идти умирать – это не пример нам для подражания. Мы не армия Сталина-Жукова.

Вместо срочной службы – контракт

Еще одним злом принудительной мобилизации Vatakaratel считает то, что она абсолютно неизбирательна.

– Военкоматы наши, по привычке, забирают просто тех, кто не успел спрятаться, или, что греха таить, денег занести, – сетует боец. – Я противник как принудительной мобилизации, так и срочной службы. Считаю, что «срочка», если она нужна, должна укладываться в три месяца полигона. Начальную военную подготовку люди должны проходить в очень плотном графике – учиться различным тактическим действиям, стрелять, выживать в дикой местности. Все, что касается других, более углубленных профилей – таких как танкисты, артиллеристы, – это вообще должны быть только контрактники.

«Мы ждем мотивированных людей»

Вручение повесток на пляжах большинство нынешних защитников Украины считают «глупой, дискредитирующей ВСУ мерой». В таком случае вместо почетного долга служба становится наказанием.

– Все ребята в моем подразделении считают это полным идиотизмом. Другого слова просто не подобрать, – полагает наш коллега, в прошлом – журналист «Одесской жизни», а сейчас – защитник Украины Андрей Горин. – Уже давно придуман механизм для наказания нарушителей в военное время – это общественные работы. Любителей купаться на заминированных пляжах нужно привлекать к разгрузке гуманитарки или для помощи вынужденным переселенцам. Могут ухаживать за ранеными бойцами, помогать санитаркам в госпиталях. Тяжелой физической работы в Одессе полным-полно.

Возмущены бойцы и этической стороной проблемы. Воюющая украинская армия ни в коей мере не может быть местом для ссылки, убеждены наши защитники.

– Абсолютное большинство из нас пришли сюда добровольно, – подчеркивает Андрей. – Это не имперская царская армия, куда «отправляли в солдаты» на десятилетия. Мы ждем подкрепления. Мы ждем мотивированных людей. Мы хотим доверить свои позиции надежным ребятам, чтобы со спокойной душой перейти в контрнаступление. Пляжники и нарушители нам не нужны. Тот, кто придумал эту глупость, должен ее отменить. Это никуда не годится.