Любителей секса на одесском пляже не призовут в армию – какое наказание их ждет?

В управлении Нацполиции в Одесской области прокомментировали инцидент в одном из пляжных клубов на Трассе здоровья, где на прошедших выходных парочка занялась сексом на глазах у отдыхающих.

Как выяснилось, мужчина оказался иностранцем (по информации ряда местных Телеграмм-каналов он якобы является учредителем компании «Двери Белоруссии»), так что призвать его в украинскую армию, как планировалось ранее, оказалось невозможным, а девушка – жительница другой области.

Между тем, избежать наказания «сладкой парочке» вряд ли удастся: в полиции инкриминируют содеянное ими как хулиганство.

«Девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности»,

– говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, видео, снятое очевидцами происшествия, стражи порядка обнаружили в ходе мониторинга пабликов и новостных сайтов. Установив место съемки, полицейские быстро разыскали правонарушителей. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса. Санкция указанной статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы либо лишение свободы сроком до четырех лет.

Как сообщалось ранее, накануне многочисленные очевидцы опубликовали в соцсетях видео пляжного «отдыха» пары. При этом людей возмутила не столько откровенность действий мужчины и женщины, сколько то, что утехам на публике они предались во время войны. Также отмечалось, что администрация пляжного клуба была в курсе происходящего, но ничего не сделала, что воспрепятствовать непристойному поведению.

Позже спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что любителей публичных плотских утех вычислили и вручили им повестки в военкомат.