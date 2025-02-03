Что делало театр народным?

В 1931-1934 годах в Балте на базе драматического кружка было создано три театра: рабоче-колхозный, Государственный национальный молдавский театр и театр драмы. Все три коллектива успешно работали в городе до 1938 года, но впоследствии распались. А после длительного перерыва, в 1950 году в Доме культуры возник драматический кружок. Его создали Александр Паранюк, Александр Колесников, Нюра Патрулева, София Гертман, Валентина Филатова во главе с Анатолием Шаферманом — режиссером, бывшим артистом Белорусского передвижного театра.

Актерами созданного народного театра были люди разных профессий. Так, Фрида Цвит возглавляла Дом пионеров, Валентина Филатова работала буфетчицей, Илья Панкратов был военным, Екатерина Груценко и Евгения Сазонова работали медсестрами, Наталья Колесникова — пионервожатой, Валентина Ружаленко заведовала библиотекой, Петр Авербух был фельдшером, Яков Дувидзон — инструктором Дома пионеров, Петр Ткач возглавлял районный отдел культуры.

Именно это и делало театр народным. То были лета его большой популярности.

Режиссер, который умел все

Анатолий Шаферман

Режиссер Анатолий Шаферман играл в спектаклях, изготавливал макеты, декорации, костюмы, рисовал эскизы афиш, писал стихи и бережно хранил изготовленную собственноручно первую афишу.

Под его руководством за тридцать лет существования театра было осуществлено более сорока постановок многоактных и восемьдесят одноактных пьес. Он воспитал более пятисот самодеятельных актеров.

Со временем коллектив театра насчитывал более тридцати участников. Тогда начали ставить более масштабные работы: «Медведь» и «Предложение» по Антону Чехову, «Ой в поле нивка» Александра Левады и Лаврины Гроха. В репертуаре были драмы, комедии, трагикомедии, водевили и спектакли для детей.

При народном театре даже была создана учебная студия для начинающих.

Удостоверение артиста выдавал «Арлекин»

Фото из личного архива Анны Воробьевой

Ученики Балтской школы №3 под руководством Клавдии Цыреновой разработали учебный проект по истории народного театра. Именно эти материалы рассказывают об учебной студии «Арлекин», которая действовала при театре и готовила всех заинтересованных сценой.

Здесь обучали актерскому мастерству, сценическому движению, основам речи, театральному гриму. Если участником программа была усвоена, сыграны несколько ролей на сцене народного театра, то ему выдавалось удостоверение «артист самодеятельного народного театра».

Полные залы и дипломные спектакли

Спектакли балтян имели большой успех как в Одесской области, так и в самой Одессе, где играли «В доброе время» Виктора Розова, «Любовь Ани Березко» Владимира Пистоленко.

Театр собирал полные залы.

Не удивительно, что 19 апреля 1963 года ему было присвоено звание «Самодеятельный народный театр».

С пьесой «Васса Железнова» театр занял второе место на фестивале самодеятельных народных коллективов «Белая акация» в Одессе.

Со временем здесь все было, как и в академическом театре: режиссер, ассистенты, костюмеры, художники, заведующий постановочной частью и тому подобное. За музыкальное сопровождение отвечал сын Анатолия Шафермана Семен — он мастерски играл на баяне и саксофоне, вел музыкальный кружок в Доме пионеров и руководил вокально-инструментальным ансамблем «Ритм».

В Балтском театре ставили свои дипломные спектакли выпускники Киевского государственного института культуры и Одесского культурно-просветительского училища.

В 1971 году театр поставил пьесу известного балтского писателя Семена Цванга «Звезда Тамары». Музыку к спектаклю написал балтский композитор Николай Сорока.

Последний спектакль

ПЕТР ТКАЧ И ЯКОВ ДУВИДЗОН

Последний спектакль Балтского народного театра «Кто смеется последним» по Кондрату Крапиве состоялся в 1983 году. А 12 января 1984 года отошел в мир иной его бессменный руководитель Анатолий Шаферман. Вместе с тем и его детище кануло в Лету.

Никакие попытки продолжить дело великого мастера не увенчались успехом. Не сохранилось и наследие самодеятельного народного театра: костюмы, декорации, афиши и другие театральные атрибуты.

В Балте начали творческий путь известные артисты Украины и Молдовы Доминика Дариенко, Трифон Грузин, Константин Константинов, режиссер Аполлон Гайдабура и другие.

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