Можно ли вскрывать заводскую упаковку товара перед покупкой?

Иногда продавцы отказываются вскрывать упаковку, чтобы показать товар покупателю. Они просят сперва оплатить покупку, а потом, если что-то не устроит, товар можно будет вернуть или обменять. Но насколько законно это требование продавца?

Давайте разберемся, какие права есть у покупателя перед покупкой товара.

Может ли продавец запретить осматривать товар?

Покупатель имеет полное право осмотреть товар до его покупки, сказано в Гражданском кодексе. Можно на законных основаниях требовать, чтобы продавец провел демонстрацию товара и проверил его свойства.

Но далеко не все товары можно осматривать и трогать руками. Продукты питания, например, относятся к группе специфических товаров, требующих тщательного соблюдения санитарно-гигиенических норм. Поэтому вскрывать упаковки продовольственных товаров до оплаты, в большинстве случаев, нельзя.

Также бывают товары, которые по своему характеру не предполагают свободного обращения. Как правило, это вещи для индивидуального пользования: наушники, предметы личной гигиены, косметика, хрупкие вещи и тому подобное. В торговом зале должно быть предостережение, с соответствующим объяснением. Если же предупреждения нет, то продавцы не могут запрещать осматривать товар, подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

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Что делать, если продавец отказывается показать товар в запечатанной упаковке?

Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о предлагаемом к продаже товаре, говорится в Гражданском кодексе. Поэтому во многих магазинах есть выставочные образцы, которые можно вертеть в руках и проверять функционал.

Продавца можно понять — ведь если он вскроет упаковку, а человек откажется от покупки, то такой товар уже не назовешь новым. Но если покупатель настаивает на осмотре запечатанного товара, то по правилам торговли у него есть такое право. Продавец должен провести проверку качества, безопасности и комплектности товара.

Иногда продавцы отказываются демонстрировать товар на том основании, что человек его еще не купил, а значит не является покупателем и у него нет права что-то требовать. Однако, в законе о защите прав потребителей написано, что потребитель — это человек, который приобретает, заказывает, использует или намерен приобрести или заказать продукцию для личных нужд. Это значит, что даже если вы ничего не покупаете, ваши права все равно под защитой.

Книги жалоб и предложений в Украине отменили. Пожаловаться на незаконные действия продавца можно напрямую администрации магазина или позвонить в управление Госпродпотребслужбы в Одессе — (048) 716-13-01.

Могут ли на почте или в службе доставки запретить вскрывать товар в заводской упаковке?

Могут. Внутренние правила почтовых и курьерских организаций это позволяют. Они всего-лишь посредники и выполняют волю продавца.

На Укрпочте не разрешают вскрывать заводскую упаковку косметики, мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других аксессуаров, если это не предусмотрено условиями договора с отправителем. В правилах Укрпочты сказано, что отправления с пометкой «Осмотр разрешен» принимают через личный кабинет или программный интерфейс (скачать правила осмотра посылок Укрпочты).

Новая почта не разрешает вскрывать упаковку, в которой используются методы контроля первого открытия:

пломбы-индикаторы (прошивка нитками, металлические или пластиковые пломбы, перфорация на крышках емкостей)

термоусадочная пленка

блистерная упаковка (контейнер или футляр, который штампуется, повторяя форму и размеры предмета)

ламинированно-полиэтиленовая упаковка (несколько слоев пленки соединены в один под действием высоких температур, нанесенного клея или растворителя)

Во время осмотра товара на Новой почте запрещено срывать с упаковки заводские, рекламные и информационные наклейки, за исключением тех, которые размещены компьютерной, электронной и оптической продукции в местах ее открытия (скачать правила осмотра посылок Новой почты).

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Фото: Freepik, The Village