Защита прав потребителей: вы удивитесь, сколько законов на стороне покупателя

Торговый зал — не частная собственность

Торговые залы — это общественное место, вне зависимости от формы собственности. Ни один закон в Украине не запрещает заходить в торговые залы с сумками и рюкзаками, а следовательно, это разрешено. Однако охранники супермаркетов так часто не пускали людей с личными вещами, что правительство прояснило этот вопрос в Постановлении Кабинета Министров №833.

Рабочее место охраны находится за линией кассовых аппаратов – это вход и выход из магазинов, зона для упаковки товаров. За порядком в торговом зале наблюдают продавцы-консультанты. Но и они, как правило, не заинтересованы в защите прав потребителей и охотно идут на нарушения действующих правил торговли. Конфликтные ситуации они стремятся решать в пользу магазинов.

Вы повредили товар в магазине: что говорит закон

Допустим, человек, неудачно повернувшись, разбил стоящую на полке бутылку вина или стеклянную банку с соком. Такие случаи нередки. Речь идет не об умышленных действиях потребителя, а о нечаянных, вызванных теснотой, неудобством расположения продукции, рассеянностью внимания покупателя.

На покупателя, как правило, обрушиваются обвинения со стороны персонала торгового заведения и требования заплатить за причиненный ущерб. Несмотря на типичность ситуации, действующими нормативно-правовыми документами данные правоотношения не урегулированы. «Молчит» и недавно обновленный «Порядок осуществления торговой деятельности и правила торгового обслуживания населения».

Покупателю в такие минуты становится стыдно и страшно от мысли о том, какая ждет его кара. И камень падает с души, когда он узнает, что придется всего-навсего оплатить поврежденный товар на кассе.

Но компенсировать поврежденный товар на самом деле не надо. Гражданский Кодекс Украины утверждает, что «риск случайного уничтожения или повреждения вещи несет ее владелец». То есть до момента покупки владельцем вещи является продавец. Исходя из этого, потребитель не обязан за него платить.

Подробно о риске случайного повреждения указано в статьях 323, 668 и 1166 Гражданского кодекса. Потребитель не должен платить за товар, который хранили в ненадлежащих условиях (на полках, незащищенных специальным бортиком, в проходах между рядами). В частности, в пункте 2 статьи 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» указано: «Запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента».

Что делать, если вы случайно повредили товар

Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на возможные обвинения и оскорбления в ваш адрес – ваши права защищены Законом Украины «О защите прав потребителей».

Если ваши устные аргументы не возымели действия, пишите заявление на имя руководителя торгового предприятия с просьбой не предъявлять к вам требования об уплате за разбитый товар на основании Закона Украины «О защите прав потребителей». Проследите за регистрацией поданного вами документа.

При необходимости, обратитесь с соответствующим заявлением в местное управление по вопросам защиты прав потребителей.

Что делать, если при выходе из торгового зала сработала сигнализация

Остановитесь и вернувшись за рамку проведите вперед тележку. Если рамка не сработала — поднесите к ней сумку. Если «писка» нет, значит, наклейка на одежде.

Вам предложат пройти для проверки. Страшного в этом ничего нет. Проверка проводится досмотровым металлоискателем. Даже если у вас обнаружили какой-то товар, то его должны сверить с ассортиментом в магазине. Для этого вызывают сотрудника соответствующего отдела и он проверяет вещь. Если такого товара в отделе нет, то претензии к вам не обоснованы.

Согласно должностным инструкциям, охранник обязан спросить не забыли ли вы что-либо оплатить, а также просит пройти еще раз через рамки. Если вы говорите, что все оплатили, а пищалка пищит повторно, то вас могут попросить добровольно пройти досмотр или подождать приезда полиции в кабинете. Досматривать вас и ваши вещи без вашего согласия права у охраны нет.

После приезда полиции вам придется пройти досмотр в присутствии сотрудников правоохранительных органов. В случае, если вас задержали необоснованно, магазину придется заплатить за ложный вызов.

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