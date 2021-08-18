Можно ли стать хозяином найденной вещи?

Люди теряют свои вещи постоянно. На улицах и пляжах Одессы находят зонты, скрипки, сумки с продуктами, картины, драгоценности и даже мебель.

Давайте разберемся, как действовать по закону, если вы нашли кем-то оброненную вещь и можно ли взять ее себе.

Что делать, если нашел чью-то вещь?

Нужно ее вернуть. Если нашли в транспорте — отдать водителю; если в помещении — владельцу или представителю. Человек, которому передали находку, обязан сообщить об этом в полицию или властям. Если же нашли вещь в безлюдном месте и ее некому передать, тогда отнесите в полицию самостоятельно.

Найденную вещь можно хранить у себя или сдать в полицию. Главное, сообщить о находке, чтобы ее зарегистрировали.

Бывают случаи, когда находят продукты питания или вещи, которые требуют особых условий хранения. Если расходы для хранения найденной вещи слишком велики, по сравнению со стоимостью самой вещи — тогда ее можно продать. Когда хозяин отыщется, нужно вернуть ему деньги. Не забудьте зафиксировать факт продажи: снимите видео или напишите у себя в соцсетях, что были вынуждены продать найденную вещь, иначе бы она испортилась.

А если хозяин вещи не объявится?

Тогда вы можете стать новым хозяином этой вещи. Но должно пройти 6 месяцев с момента заявления в полицию о находке. То есть, нельзя просто принести найденную вещь к себе домой, подождать полгода и автоматом получить право собственности. Это так не работает.

В Гражданском кодексе есть одно исключение из этого правила. Если найдете чей-то автомобиль (всякое бывает), то по истечении 6 месяцев не сможете оставить его себе. По закону вы обязаны передать его в полицию. Дальше полицейские размещают в СМИ объявление о находке, и если спустя полгода хозяин не заявит о своих правах, то автомобиль могут продать. Вырученные деньги положат на счет в банке, где они будут храниться еще 3 года. Если и за это время никто не придет, то средства переходят территориальной громаде, на территории которой нашли транспортное средство.

Вас может заинтересовать: Кладоискательство по-одесски

В законе есть что-нибудь о вознаграждении за находку?

Конечно. Даже если хозяин потерянной вещи не обещал никакого вознаграждения, не развешивал объявлений и не писал об этом в социальных сетях. Вы все равно имеете право потребовать награду в размере 20% от стоимости вещи — таков закон.

Если же владелец потерянной вещи публично заявил о награде, тогда он должен выплатить ее, как и обещал.

Не забывайте, что нужно заявить в полицию или местным властям о находке, иначе не получите право на награду. Кроме того, если станет известно, что найденную вещь пытались спрятать или утаить сам факт находки, то и в этом случае награда не светит.

Что будет, если нечаянно повредить найденную вещь?

Ничего. Даже если полностью уничтожить вещь или заново ее потерять — ничего не будет. Ответственность наступает только в случае злого умысла или грубой неосторожности, и только в пределах стоимости вещи.

Мы уже рассказывали, где в Одессе можно найти клад.

Читайте также: Как в Одессе работают пляжные искатели драгоценностей?

Фото: Freepik