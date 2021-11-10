Время вышло. Как и за что накажут «евробляхеров»?

10 ноября заканчивается льготный период «растаможки» автомобилей на иностранных номерах. Теперь владельцам «евроблях» придется платить полную стоимость оформления, а также ввозную пошлину. За нарушение сроков таможенной регистрации предусмотрен штраф в 170 тысяч гривен.

Давайте разберемся, что изменится для владельцев «евроблях».

За что будут штрафовать водителей на «евробляхах»?

Автомобили на иностранных номерах нужно зарегистрировать в течение 30 дней, либо вывезти за пределы Украины. Если этого не сделать, то полиция оштрафует водителя на 8500 гривен. Штраф выписывают на месте, автомобиль не изымают.

Если в течение года водитель снова попадется, то штраф будет 17 тысяч гривен. Одновременно с этим лишают права вождения на 1 год, а также могут конфисковать автомобиль. Штраф в этом случае выписывают уже не на месте, а в суде, на основании протокола полиции. Автомобиль отгоняют на штрафстоянку до решения суда.

Но это еще не все. После составления протокола, полицейские информируют таможню об автомобиле, который нарушил правила временного ввоза или транзита. Таможенники составляют постановление и отправляют его в суд. Штраф за несвоевременное таможенное оформление — 170 тысяч гривен или конфискация. До решения суда автомобиль находится на специальной площадке.

Таким образом, будет как минимум два штрафа — от полиции и от таможни. Стоит отметить, что получение этих штрафов не освобождает владельца от обязанности зарегистрировать «евробляху» или вывезти ее за пределы Украины.

На каком основании полиция может остановить «евробляху»?

Если машина на иностранных номерах, то это уже является основанием для остановки. В законе о полиции даже есть специальное разъяснение по этому вопросу. Там сказано, что полицейский может остановить транспортное средство, зарегистрированное в другой стране, для выявления факта передачи автомобиля другому лицу.

Если окажется, что за рулем совсем не тот человек, который ввозил «евробляху» на территорию Украины, то полиция может выписать штраф в 8500 гривен прямо на месте. После этого полицейские передадут информацию таможенникам, а те в свою очередь выпишут постановление о неправомерной операции с транспортным средством,что предусматривает штраф в 34 тысячи гривен.

Какая будет стоимость «растаможки» автомобиля?

Льготы закончились, поэтому теперь оформление «евробляхи» зависит от ее оценочной стоимости:

Ввозная пошлина (10% от оценочной стоимости автомобиля)

Акцизный налог (рассчитывают по специальной формуле)

Налог на добавленную стоимость (20% от оценочной стоимости авто + 20% от размера ввозной пошлины + 20% от размера акцизного налога)

Пенсионный сбор от 3 до 5%, в зависимости от оценочной стоимости авто

Рассчитать акцизный налог можно следующим образом:

Формула акцизного налога = Базовая ставка + Vе + Fе

Базовая ставка зависит от возраста автомобиля. Чем старше, тем дороже:

Vе — это объем двигателя, умноженный на коэффициент:

0,25 евро/см3 – объем двигателя до 2000 см3

0,2 евро/см3 – объем двигателя от 2001 до 3000 см3

0,25 евро/см3 – объем двигателя от 3001 до 4000 см3

0,35 евро/см3 – объем двигателя от 4001 до 5000 см3

0,5 евро/см3 – объем двигателя свыше 5000 см3

Fе — ставка налога для двигателей. Дизель — 100 евро. Остальные двигатели — ставка нулевая.

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Фото: bzns.media