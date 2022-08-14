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Бояться ли украинцам ядерного удара и радиационной опасности?

С начала августа войска России начали активно обстреливать территорию Запорожской АЭС, которая уже шестой месяц находится в оккупации. Между тем, после ликвидации военного аэродрома российской армии в Крыму, пропагандисты россии начали говорить о мести, и угрожать при этом применением ядерного оружия.

На этой неделе Минздрав опубликовал памятку действий в случае радиационной опасности, а в приложение Минцифры «Воздушная тревога» появилась возможность предупреждать о ядерной угрозе.

По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, ядерного удара украинцам бояться не стоит.

Рф не применит ядерное оружие по ряду причин, начиная с того, что это не входит в концепцию ее доктрины как минимум. А как максимум, там прекрасно понимают, что применение даже тактического ядерного оружия против неядерного государства угрожает соответствующими действиями уже ядерных государств,

– говорит эксперт.

Кроме тактического ядерного оружия, Россия шантажирует Украину аварией на Запорожской АЭС. Сейчас на территории станции находится около 500 российских солдат вместе с военной техникой и взрывчаткой.

5 августа рашисты повредили высоковольтную линию связи, азотно-кислородную станцию ​​и вспомогательный корпус. Днем позже – три датчика радиационного мониторинга. А 11 августа – попали в пожарную часть рядом с ЗАЭС.

Есть достаточно большой риск того, что какая-то из ракет, которая используется, например, для очередной инсценировки обстрела территории ЗАЭС, на самом деле бракованная и дефектная. Ее траектория может измениться совершенно непредсказуемо, и она действительно попадет в атомную электростанцию,

– объясняет Александр Коваленко.

По словам другого военного эксперта, Олега Жданова, здание ЗАЭС должно быть достаточно крепким.

Будет ли ядерный взрыв, сегодня сказать очень тяжело. Все будет зависеть от характера взрывчатки и ее количества. Но сразу скажу, что станция, само здание реактора, — это, наверное, самое надежное сооружение, которое можно было придумать. И для того чтобы ее взорвать, нужно очень большое количество взрывчатки,

– говорит Олег Жданов.

Но если авария на Запорожской АЭС все-таки произойдет, это будет угрожать выбросом радиоактивных веществ.

Выброс радиации в атмосферу создаст так называемое радиоактивное облако, которое начнет свой путь в зависимости от направления ветра, дующего в момент этого взрыва. А дальше, куда оно дойдет и где выпадет в виде осадков, здесь известно одному Богу,

– говорит Олег Жданов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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