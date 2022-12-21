Итоги 2022 года: ТОП-10 событий, которые вы могли пропустить (видео)

Безусловно, украинцам 2022 год запомнится началом полномасштабного вторжения россии. Но в этом году в мире происходили и другие исторические события. «Одесская жизнь» собрала ТОП-10 новостей 2022 года.

В Украине появился Starlink

28 февраля в Украине появился спутниковый Интернет Starlink. Первые терминалы, с помощью которых можно получить подключение к Starlink, Украине предоставляли бесплатно. Их приобретение финансировали USAID, SpaceX и частные доноры.

В настоящее время в Украине уже около 20 тысяч станций Starlink. Военные используют их для поддержания связи в зоне боевых действий, но пользоваться спутниковым интернетом сегодня может и каждый желающий – в июне доступ был открыт для всех украинцев. Сначала станция стоила 499 долларов, а абонплату для украинских потребителей снизили до 60 долларов в месяц.

Осенью появились слухи о возможной встрече основателя Starlink Илона Маска и владимира путина, а сам Маск в своих соцсетях начал активно продвигать мнение о том, что Украине следует признать Крым, ЛНР и ДНР.

Вместе с тем, в работе Starlink на территории Украины начались перебои. Об этом 7 октября сообщили украинские военные. Но на фоне огласки проблемы со Starlink в СМИ перебои в его работе на фронте быстро исчезли.

Криптозима

В феврале мир заговорил о начале криптозимы. Это стремительное уменьшение стоимости криптовалют – валют, существующих исключительно виртуально.

Первая мировая криптовалюта Bitcoin к ноябрю 2022-го потеряла 73% своей стоимости (по сравнению с ноябрем прошлого года).

Год назад один Bitcoin стоил 69 тысяч долларов (и это был ее исторический максимум), но этой осенью за одну монету можно было получить уже только 18,4 тысяч долларов.

В то же время четвертая крупнейшая криптобиржа мира FTX вообще начала процесс банкротства, а состояние ее обладателя упало с 17 миллиардов долларов до 100 тысяч долларов.

Из-за криптозимы миллиарды долларов остались замороженными, а тысячи людей потеряли работу.

Обезьянья оспа

В мае Минздрав сообщил о вспышке обезьяньей оспы. Это оспообразное заболевание, похожее на обычную оспу, которое к 2022 году фиксировалось только в странах Центральной и Западной Африки.

В Европе первый случай оспы обезьян у человека был подтвержден 7 мая. Это произошло в Британии, но к концу ноября вирус обнаружили уже в 110 странах, а оспой заболели более 81 тысячи человек.

В Украине первый случай оспы обезьян подтвердили 15 сентября. Пациент был госпитализирован в больницу, но его болезнь протекала легко.

В целом оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем обычная оспа. Инфекция обычно исчезает сама и длится от 14 до 21 суток.

Евровидение-2022

14 мая украинская группа Kalush Orchestra победила в финале Евровидения-2022. Kalush Orchestra выступал под номером 12 с песней Stefania.

В финале музыкального конкурса наша страна завоевала 631 балл, с огромным отрывом опередив Британию (466 баллов) и Испанию (459 баллов). Таким образом, произошла третья по счету победа Украины в Евровидении.

После выступления Kalush Orchestra со сцены обратился к миру с призывом спасти защитников Мариуполя из «Азовстали».

«Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите бойцам на «Азовстали» прямо сейчас», – сказал со сцены Евровидения лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

17 декабря в Украине прошел очередной национальный отбор музыкантов на Евровидение-2023. Из-за войны финал конкурса проходил в помещении на глубине 90 метров под землей. Новым представителем Украины на Евровидении была избрана тернопольская группа Tvorchi с песней Heart of Steel («Сердце из стали»).

Смерть Елизаветы II

2-5 июня королева Великобритании Елизавета II отметила платиновый юбилей – 70 лет правления. Но уже 8 сентября королева скончалась. Ей было 96 лет.

Великобритания прощалась с королевой более недели, а до ее гроба стояли километровые очереди. Чтобы почтить память монарха британцам приходилось ждать по 10-14 часов.

19 сентября гроб с телом Елизаветы II пронесли по улицам Лондона. На траурной церемонии присутствовала и первая леди Украины Елена Зеленская.

Преемником Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз III. Сейчас ему 73 года.

Смена премьера Британии

7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьера Великобритании. Сразу после этого Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил, что его страна будет продолжать оказывать оборонную помощь Украине.

20 июля Джонсон произнес прощальную речь в Палате общин. Экспремьер призвал своего преемника заступаться за украинцев и закончил свою речь известной фразой Hasta la vista baby! (перевод: «До встречи, крошка!»)

После Джонсона премьером Великобритании стала лидер Консервативной партии Лиз Трасс. Но в своем кресле Тасс продержалась всего 45 дней, создав определенный антирекорд.

25 октября новым премьер-министром Соединенного Королевства был назначен Риши Сунак. Он стал первым цветным премьером страны, а также самым молодым с 1812 года. Сейчас мужчине 42 года.

Риши Сунак пообещал поддерживать Украину и уже 19 ноября посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Обострение в Нагорном Карабахе

1-3 августа началось новое обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, установленного в конце 2020 года.

Азербайджан начал операцию «Месть» и взял под контроль «ряд важных стратегических высот». 13 сентября боевые действия начались уже не на спорных территориях, а на границе двух стран. По официальным заявлениям сторон конфликта, в результате обстрелов погибли по меньшей мере несколько сотен человек как военных, так и гражданских.

Обострение вокруг Тайваня

В начале августа произошло обострение между Китаем и Тайванем на фоне визита в Тайвань Нэнси Пелоси – спикер Палаты представителей Конгресса США.

2 августа Пелоси приехала в тайваньский город Тайбэй, несмотря на сопротивление Китая, который считает Тайвань своей территорией.

Визит Нэнси Пелоси на остров вызвал немедленные военные учения со стороны Китая. КНР подняла в атмосферу истребители в направлении Тайваньского пролива и вывела в море свои военные корабли. В то же время, Тайвань повысил уровень боевой готовности Национальной армии.

С этого времени бомбардировщики Китая все еще периодически заходят в зону ПВО Тайваня. В последний раз это произошло 13 декабря.

Протесты в Иране

16 сентября в Иране начались массовые протесты против произвола правоохранителей. Это произошло после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали из-за «ненадлежащего ношения хиджаба» и жестоко избили. Вскоре после задержания девушка впала в кому и скончалась в больнице. Родственники погибшей обвинили «полицию морали» Ирана в физическом насилии, но власти страны этот факт отрицали.

Из-за смерти Амини протесты охватили не менее 16 из 31 иранских провинций. Митингующие жгли полицейские участки и машины правоохранителей. Женщины публично сжигали хиджабы и обрезали волосы в знак протеста.

26 октября, на 40-й день после смерти Амини, протесты вспыхнули с новой силой. Людей разгоняли с помощью слезоточивого газа и даже ружей. По информации правозащитников, во время протестов было убито по меньшей мере 326 человек, в том числе 43 ребенка.

ЧМ-2022

20 ноября в Катаре начался 22-й Чемпионат Мира по футболу – самое масштабное футбольное событие, которое проводится один раз в четыре года.

Этот Мундиаль стал уникальным: он впервые состоялся на Ближнем Востоке и впервые был проведен в зимний период – из-за жаркого климата Катара. Летом температура воздуха в Катаре достигает 50 градусов, а вот зимой составляет 19-29 градусов.

Также впервые в истории чемпионата женщины вошли в состав главных арбитров.

На проведение Мундиаля Катар потратил огромные деньги – 220 миллиардов долларов, но с подготовкой страны к ЧМ был связан ряд громких коррупционных скандалов.

ЧМ-2022 закончился 18 декабря. В финальном соревновании Аргентина победила Францию и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Бронзу Мундиаль получила Хорватия.