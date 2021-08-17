Может ли лифт упасть в шахту?

В новостях иногда мелькают заголовки, что лифт упал в шахту вместе с пассажирами. При этом используют эмоциональные выражения — рухнул или оборвался. Но о причинах падения, как правило, не сообщают.

Давайте разберемся, действительно ли лифт может рухнуть или оборваться, и как себя вести, если вы окажетесь в подобной ситуации.

Кабина лифта может полететь вниз?

Вообще-то, может — но не спешите пугаться. Когда говорят, что лифт «упал», то скорее всего подразумевают аварийную ситуацию с резким торможением. То есть он не падает, а тормозит.

Лифты придумали не вчера: еще в 19 веке американский изобретатель Отис разработал механизм, который предотвращает свободное падение кабины. Если трос обрывается, то лифт тормозит на направляющих рельсах шахты. Эту технологию внедрили в американских небоскребах. С тех пор такое устройство безопасности — ловители — использовали во всех лифтах по всему миру. В том числе и в СССР, если говорить о наследстве, которое досталось Украине вместе с многоэтажками.

Значит трос все-таки может порваться?

Кабина лифта висит на нескольких тросах сразу. Поэтому вероятность, что они все сразу оборвутся крайне мала. Если один из стальных тросов все-таки порвется, то кабина немного накренится и произойдет экстренное торможение.

А если у лифта откажут тормоза или лебедка?

Тогда на помощь придет противовес. Это специальный груз, который закрепляют на конце троса, а за другой конец подвешивают кабину. Если в кабину вошло больше людей, чем позволяет грузоподъемность и при этом вышла из строя лебедка, то лифт поедет вниз, поднимая своей массой противовес. И если скорость не превысит критического значения, то пассажиры просто доедут до первого этажа. Внизу каждой шахты установлены амортизаторы для такой ситуации. Если скорость превысит установленное значение, тогда сработают уловители.

Что делать, если лифт вдруг начал резко ускоряться вниз?

Спасатели не рекомендуют стоять на ногах. В результате экстренного торможения будет динамический удар и ноги примут в десятки раз больший вес. Это может привести к серьезным травмам позвоночника.

Не пытайтесь подпрыгнуть в момент резкого удара

Ложитесь на спину и подложите под голову руку

Если в кабине много людей и лечь на пол невозможно — сядьте на пол

Если сесть не получается — согните колени, это поможет уменьшить силу удара

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Фото: Freepik