Может ли банк простить долг или списать кредит?

Это может показаться странным, но банки прощают долги некоторым своим клиентам. Правда, для этого должны быть определенные обстоятельства.

Давайте разберемся, в каких случаях банки могут аннулировать и списывать долги.

Какой смысл банкам списывать кредиты? Разве это может быть выгодно?

Иногда это действительно выгодно. Кредиты, которые висят «мертвым грузом», называются неработающими кредитами (NPL). Они не приносят банку пользу, а только ухудшают отчетность и репутацию. Такие долги банки регулярно списывают. Это позволяет повысить доверие инвесторов и привлечь больше капитала.

В Украине огромное количество неработающих кредитов. В начале года их было около 41%, но к осени банкам удалось сократить объем таких кредитов до 33%. Если перевести в деньги, это 374 млрд гривен. Для сравнения, оборонный бюджет Украины в 2022 году составляет 319 млрд гривен.

Согласно исследованию Международного валютного фонда, увеличение неработающих кредитов приводит к падению ВВП. Но если такие кредиты сократить, то освобождаются деньги, которые идут на развитие экономики. Поэтому избавляться от неработающих кредитов это вполне естественно, в этом нет ничего странного.

Кому банк может простить долг?

Банки не списывают долги всем подряд. Сперва они должны убедиться, что у человека нет денег, недвижимости или имущества, которое можно взыскать через суд. Срок исковой давности по кредиту составляет 3 года.

Многие должники думают, что отчет времени начинается с момента заключения договора, но это не так. Срок исковой давности начинают считать, когда возникают проблемы с погашением кредита.

Если банк в течение трех лет не подал в суд, то судебные разбирательства должнику уже не грозят. Вероятнее всего, безнадежный кредит спишут с баланса банка. Министерство финансов регулярно отчитывается о списаниях, несмотря на то, что банки активно подают в суд на должников. По состоянию на 1 июля 2021 года в судах находилось более 48 тысяч исков от государственных банков на сумму 39 млрд гривен.

Какие еще есть способы, чтобы банк списал кредит?

Можно заключить с банком дополнительное соглашение о списании кредита. Звучит фантастично, но такая практика есть. Правда, должнику придется заплатить налог на прибыль 18% и 1,5% военный сбор. Когда нет перспектив в суде, то банку проще списать кредит, чем тратить время юристов и платить им гонорары.

Списание кредита по договору это скорее крайняя мера для банка. Сперва должнику предложат кредитные каникулы или реструктуризацию долга. Но если денег нет и не предвидится, можно повторно обратиться в банк с просьбой аннулировать кредит.

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