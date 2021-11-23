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Может ли банк простить долг или списать кредит?

Может ли банк простить долг или списать кредит?

Это может показаться странным, но банки прощают долги некоторым своим клиентам. Правда, для этого должны быть определенные обстоятельства.

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Давайте разберемся, в каких случаях банки могут аннулировать и списывать долги.

Какой смысл банкам списывать кредиты? Разве это может быть выгодно?

Иногда это действительно выгодно. Кредиты, которые висят «мертвым грузом», называются неработающими кредитами (NPL). Они не приносят банку пользу, а только ухудшают отчетность и репутацию. Такие долги банки регулярно списывают. Это позволяет повысить доверие инвесторов и привлечь больше капитала.

В Украине огромное количество неработающих кредитов. В начале года их было около 41%, но к осени банкам удалось сократить объем таких кредитов до 33%. Если перевести в деньги, это 374 млрд гривен. Для сравнения, оборонный бюджет Украины в 2022 году составляет 319 млрд гривен.

Согласно исследованию Международного валютного фонда, увеличение неработающих кредитов приводит к падению ВВП. Но если такие кредиты сократить, то освобождаются деньги, которые идут на развитие экономики. Поэтому избавляться от неработающих кредитов это вполне естественно, в этом нет ничего странного.

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Кому банк может простить долг?

Банки не списывают долги всем подряд. Сперва они должны убедиться, что у человека нет денег, недвижимости или имущества, которое можно взыскать через суд. Срок исковой давности по кредиту составляет 3 года.

Многие должники думают, что отчет времени начинается с момента заключения договора, но это не так. Срок исковой давности начинают считать, когда возникают проблемы с погашением кредита.

Может ли банк простить долг или списать кредит?

Если банк в течение трех лет не подал в суд, то судебные разбирательства должнику уже не грозят. Вероятнее всего, безнадежный кредит спишут с баланса банка. Министерство финансов регулярно отчитывается о списаниях, несмотря на то, что банки активно подают в суд на должников. По состоянию на 1 июля 2021 года в судах находилось более 48 тысяч исков от государственных банков на сумму 39 млрд гривен.

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Какие еще есть способы, чтобы банк списал кредит?

Можно заключить с банком дополнительное соглашение о списании кредита. Звучит фантастично, но такая практика есть. Правда, должнику придется заплатить налог на прибыль 18% и 1,5% военный сбор. Когда нет перспектив в суде, то банку проще списать кредит, чем тратить время юристов и платить им гонорары.

Списание кредита по договору это скорее крайняя мера для банка. Сперва должнику предложат кредитные каникулы или реструктуризацию долга. Но если денег нет и не предвидится, можно повторно обратиться в банк с просьбой аннулировать кредит.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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