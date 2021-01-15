Наши ближайшие предки могли только мечтать о тех изобретениях, которыми мы пользуемся ежедневно. Тем не менее бурное развитие цифровых технологий принесло и свои минусы – в последнее время появилось множество фобий, связанных с гаджетами или общением в социальных сетях. Порой, причиной такого иррационального страха могут стать совершенно безобидные вещи.

Есть ли жизнь без телефона?

Еще каких-то двести лет назад одним из самых мучительных навязчивых страхов была гадефобия – боязнь ада. Любой современник над этим только посмеется: количество разнообразных фобий в XXI веке перевалило за тысячу. Огромные скорости, мобильные устройства, потоки информации – все это не только упрощает жизнь, но и создает проблемы.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни паниковал из-за того, что забыл или потерял мобильный телефон. Но есть люди, которые испытывают страх остаться без связи постоянно. Называется это состояние «номофобия» – от английского выражения «no-mobile-phone phobia». Такой человек не расстается с телефоном даже в ванной и во время сна. Он находится в постоянной тревоге, что любимое устройство сядет, сломается или его украдут, поэтому буквально не выпускает гаджет из рук. Основной контингент, страдающий подобными состояниями, – люди среднего возраста и подростки, а также те, у кого имеются трудности с коммуникацией.

Причем каждый страдает от собственных страхов: кто-то опасается, что прочтут его переписку, кто-то боится, что не сможет вызвать скорую, если подведет здоровье. Если такой человек вдруг обнаружит, что при нем нет телефона, он бросит все дела, пока не разыщет свой гаджет. Он с легкостью пропустит визит к врачу или деловую встречу, даже если приобретет новые проблемы со здоровьем или потерпит большие убытки.

Иногда номофобы могут страдать синдромом фантомного звонка. Им постоянно кажется, что звонит телефон, и они панически боятся не ответить на вызов. Человек может даже слышать несуществующий звонок или ощущать вибрацию от телефона.

Почти как у Джерома…

Эта фобия может удивить многих пользователей – есть люди, которые боятся выходить в интернет, и этот страх носит название интернетофобии. Однако это вовсе не значит, что человек просто обходится без интернета. Конечно, таким людям интернет-зависимость не грозит, но зато их снедают иные переживания. Человек панически боится выходить в сеть, потому что ему кажется, что его «цифровой друг» может подхватить смертельный вирус или, не дай боже, подвергнуться атаке киберпреступников. Чаще всего от таких страхов страдают люди старшего поколения.

У интернетфобии есть и другая крайность, которую психологи назвали Фейсбук-депрессией, хотя она больше напоминает вульгарную зависть. Страдающие ею люди постоянно «зависают» в соцсетях, однако при этом их не интересуют новости или общение. Они рассматривают чужие странички и переживают из-за того, что социальная или финансовая жизнь других кажется им лучше, чем их собственная.

Каждая зависимость по-своему опасна, однако особенно нужно выделить киберхондрию, которая может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья. Люди, страдающие этой фобией, лечат себя сами, а рецепты находят на просторах интернета. При малейшем недомогании, вместо того чтобы обратиться к врачу, они самостоятельно ставят себе диагноз на основе симптомов, описанных на интернет-сайтах. Стоит человеку, страдающему киберхондрией, прочитать в сети о каком-нибудь заболевании, как он тут же находит его у себя. А так как в интернете есть информация о любых болезнях, очень скоро у такого человека обнаруживается целый букет мнимых хворей.

Если бы компьютеры существовали сто лет назад, вероятно, киберхондрией страдал бы и герой романа Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». В книге, помнится, он не нашел у себя только родильной горячки, чему очень огорчился, однако современные медицинские сайты легко исправили бы это упущение. Так что, если вас беспокоит здоровье, лучше закройте браузер и обратитесь к врачу.

Ох, нелегкая это работа – идеальное селфи

Загадочное название «мамбафобия» не имеет никакого отношения к ядовитым змеям. Оно появилось не так давно и означает страх перед интернет-знакомствами. А свое название эта фобия получила в честь самого популярного сайта знакомств. «Мамбафобы» никогда не используют ники и аватары, которые могут даже намекнуть на их пол, а любые попытки сближения в сети вызывают у них панический ужас.

Такой фобией стал страдать известный художник Никас Сафронов после того, как дама, с которой он познакомился на одном из сайтов, с легкостью лишила его более чем крупной суммы в иностранной валюте.

Ну а селфифобией, похоже, у нас страдает добрая половина страны. Миллионы людей решают только одну проблему: как сделать фото, которое понравится всем. На что только не идут поклонники селфи: занимаются экстремальными видами спорта, делают пластические операции, покупают брендовые вещи – и все это только для того, чтобы кто-то совершенно незнакомый поставил лайк под их фотографией.

На первый взгляд, такая активность может показаться даже полезной, однако на деле это чаще всего приводит к печальным последствиям. иногда желание сделать идеальное фото приводит к нервным срывам.

Этот страх не связан с цифровой сферой, но им страдают очень многие люди. Это аэрофобия – боязнь полетов на любых летательных аппаратах. Некоторых пугает возможность оказаться в замкнутом пространстве, на огромной высоте, над океаном, но самое главное – это страх перед авиакатастрофой. Это вдвойне удивительно, ведь самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Такие пассажиры не только выделяются среди остальных тем, что досконально выясняют все технические подробности, но и пугают остальных пассажиров.

Смайлики, стикеры и страхи

Пунктумофобия – боязнь получить сообщение с точкой в конце вместо смайлика. Некоторых это наводит на мысль, что собеседник чем-то недоволен.

Имоджифобия – боязнь быть неправильно понятым при использовании смайликов или стикеров. После этого многие начинают переживать, что смайлик был слишком легкомысленным, что поставило собеседника в неудобное положение.

Игнорофобия – боязнь просмотреть сообщение, но забыть ответить на него. Этот страх известен многим и вызывает дискомфорт и желание как-то загладить «вину».

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