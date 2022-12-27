Мобильные страдания, или как в Одессе клиентов обманывают

Все началось с покупки нового телефона. Старый, верно служивший мне пять лет, я решила «повысить в должности» – оставить исключительно для приложений, необходимых для работы. А так как после известных событий связь стала барахлить, мне нужен был хороший интернет. Кто-то посоветовал купить для этой цели сим-карту «Водафона».

Каждый день я прохожу через Старосенную площадь, где находится салон мобильной связи «Водафон», куда я и решила заглянуть. В салоне меня встретил весьма бодрый и активный молодой человек. Я объяснила, что меня интересует, и он предложил 20 гигабайт интернета за 250 гривен. Я попросила что-то более демократичное, и цена резко упала до 125 гривен. Меня это почему-то не смутило, наверное, это был не мой день. Молодой человек потребовал у меня паспорт, а когда я усомнилась, нужны ли документы для покупки стартового пакета, он сказал, что сейчас, во время военного положения, иначе и быть не может.

Дней через пять я стала вдруг получать сообщения, что для пользования интернетом мне нужно заплатить 250 гривен. Сказать, что я удивилась, – значит ничего не сказать. Я практически интернетом и не пользовалась, куда же делись обещанные 20 гигабайт и мои кровные 125 гривен? После зрелого размышления я заподозрила, что на меня без моего ведома и согласия оформили договор, за который и требуют деньги.

В выходной я отправилась в салон – выяснять, что произошло. Сотрудники встретили меня лучезарными улыбками. На вопрос, почему мне не сообщили, что на меня оформляют договор, и на каком основании у меня потребовали паспорт, никто мне не соизволил ответить. Они улыбались. Один из сотрудников только заметил, что на сей счет у них есть распоряжение. Когда я потребовала показать мне его, они опустили глаза, и это было красноречивее любых слов. Не думаю, что руководство «Водафона» требует у своих сотрудников обманывать потенциальных клиентов. Вероятно, это была, так сказать, частная инициатива.

Вместо того чтобы извиниться за свои методы работы с клиентом, меня стали убеждать (и это через несколько дней после пополнения счета!), что мой долг составляет всего около пяти гривен, и если я его оплачу, то снова смогу пользоваться интернетом. Им и в голову не пришло, что обманутый человек может обладать чувством собственного достоинства и пользоваться навязанным ему договором не станет. Теперь мне предстоит отправиться в главный офис мобильного оператора, чтобы расторгнуть договор.

Кстати говоря, в другом салоне «Водафон», где сотрудники вежливы и доброжелательны, я без труда купила новую сим-карту и пополнила счет. Так что одесситам я посоветую: при подключении к мобильной сети «Водафон» будьте предельно внимательны и бдительны, иначе вы рискуете потерять время, деньги и нервы.

Ирина Сорокина

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