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О веерных отключениях и рациональном планировании

О веерных отключениях и рациональном планировании

После ударов рашистов по энергетическим объектам в Украине часть регионов погрузилась в темноту. После восстановления энергообъектов начались веерные отключения электричества.

А так как в стране единая сеть электроснабжения, оказаться в стороне от всеукраинского энергетического кризиса и Одессе не удалось. ДТЭК даже графики отключений составила. И, казалось, – все не так уж страшно. Нужно просто разработать свое личное ежедневное расписание и, скрепя сердце (скрипя зубами), напомнить себе, любимой, что жителям Николаева и Харькова, Херсона и Мариуполя твои проблемы просто капризами покажутся. А дальше – действовать по намеченному плану. Тогда во временных неудобствах можно даже положительные стороны найти.

Так, по утрам не расслабляешься. Есть электричество – оперативно решаешь насущные вопросы, зависящие от наличия электроэнергии. Пока в отведенный час, согласно графику, свет не исчезнет. Но вот нечаянная радость – электричество, как обещано, не отключили! Окей, продолжаем работать, белье гладить и ковры пылесосить.

Света нет – планируем поход на базар, в парк либо встречу с приятелями в кафе. И это замечательно! Много вы на свежем воздухе бываете и посиделок устраиваете? И, что особенно приятно, трамвай №7 с отключением светофоров наконец-то скоростным становится.

К определенному графиком часу возвращаетесь домой. А света как не было, так и нет! Тем, кто пользуется электроплитами, – голодно. И практически всем – холодно. Не секрет, что в ожидании долгожданного отопительного сезона немало одесситов электрообогревателями пользовались. Удовольствие, конечно, не из дешевых. Но перемерзнуть и заболеть – еще дороже.

То есть график, размещенный на сайте ДТЭК, мягко говоря, не всегда соответствует действительности. К тому же, думается, у немалой части людей преклонного возраста и небольшого достатка вообще едва ли есть возможность этим самым сайтом пользоваться. Так, может быть, ДТЭКу поднатужиться и рассылать ЖКСам и сервисным компаниям, обслуживающим микрорайоны города, ежедневный точный график веерных отключений находящихся в их ведении домов? А предприятиям, управляющим одесским жилым фондом, не полениться и вывесить такие объявления на каждом доме? На списки должников, «украшающих» наши подъезды, бумаги ведь не жалко? Можно и в домовой чат сообщения об отключениях кинуть.

Когда в твоей стране вот уже девятый месяц идет война, изолироваться от приносимых ею бедствий даже в благополучной Одессе не удастся. И одесситы, безусловно, понимают и принимают это. Слава Богу и ВСУ, что лишения войны лишь слегка коснулись нашего города. Но, думается, в силах ДТЭК внести хоть какой-нибудь порядок в веерный хаос. Одесситам сегодня и так есть кому нервы делать.

Вероника Полищук

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Редакция ПРОФИЛЬ

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