Достучаться до ДТЭК Одессы: о показаниях счетчика и не только

Никак не ожидала, что тема электричества станет настолько долгоиграющей и актуальной – вот уже третью неделю подряд. Еще немного – и она перейдет в разряд вечных. А так хотелось написать о чем-то хорошем, поднять настроение себе и окружающим…

Итак, в пятницу в редакцию «Одесской жизни» позвонила читательница и рассказала, что не может дозвониться до ДТЭК, чтобы передать показания электросчетчика. Женщина плакала, хотя и пыталась это скрыть. Она звонила несколько дней подряд и слышала только автоответчик, который сообщал, что либо «номер не є дійсним», либо «абонент не може прийняти ваш дзвінок». Иногда в трубке воцарялась тишина. При этом, как оказалось, передать показания счетчиков в газовую службу и «Инфоксводоканал» можно было без всяких проблем. Звонок же в ДТЭК превращался в сплошную пытку, ведь опоздать с передачей показаний счетчика, значит, заплатить больше. Для людей с небольшим доходом, впрочем, сейчас и для всех остальных, это имеет значение.

Кстати, сотрудники редакции, включая и меня, также убедились в этом на собственном опыте. Что называется, проверено на себе. Я лично пыталась дозвониться в ДТЭК, но тщетно. Правда, это было две недели назад, но не думаю, что за это время что-либо изменилось. Из трубки мобильного 25(!) минут лилась приятная музыка – и никаких признаков жизни. Вероятно, сотрудников ДТЭК кто-то обманул. Их колл-центр существует не для того, чтобы развивать музыкальный кругозор клиентов, а для приема звонков и, при необходимости, консультации абонентов. Свои меломанские потребности одесситы могут удовлетворить и другим путем.

Я понимаю, что из-за перебоев со светом и связью в последнее время претензии к электросетям выросли многократно. И, смею заметить, претензии эти более чем обоснованны. Это касается и отсутствия адекватных графиков отключений, и какой бы то ни было обратной связи, и хоть каких-то объяснений от руководства ДТЭК, что делается для стабилизации ситуации и как долго будет продолжаться блэкаут. От недостатка информации люди просто находятся на пределе. Причем, все критические высказывания для одесского ДТЭК – как с гуся вода. Игнорирование одесситов продолжается.

Сейчас все завязано на электронике – компьютерах, мобильных телефонах. И если нет связи, кажется, что жизнь останавливается. Но как же тогда показания счетчиков принимают другие коммунальные службы? Понятно, что последние события внесли некоторый разлад в нашу жизнь, ограничили возможность не только общаться, но и связываться с коммунальщиками или государственными структурами. Однако что бы ни происходило, это не повод оставлять людей без помощи и ко всем прочим неприятностям заставлять их нервничать еще и из-за такой ерунды, как передача показаний счетчика.

Ирина Сорокина

Другие блоги «Одесской жизни»: