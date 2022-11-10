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О вежливости, этикете и дамах «элегантного возраста» – блоги «Одесской жизни»

О вежливости, этикете и дамах «элегантного возраста» – блоги «Одесской жизни»

Мы сейчас очень много говорим о войне, ведь она более восьми месяцев назад вторглась в нашу жизнь и никак нас не отпускает. Из-за нее, подлой, на задний план отошли почти все мирные темы. Мы стали мало говорить о воспитании, перестали замечать и думать о том, что чувствуют другие люди.

Основные правила вежливости, которые мы усвоили еще в школе, гласят, что пожилым людям нужно уступать место в транспорте. Но при этом хорошо бы задуматься, все ли люди, у которых на лице уже есть пять морщин (о ужас!), чувствуют себя глубокими стариками. Как и каждый из нас, я не раз видела, как молодежь уступает в транспорте место немолодым людям, и мысленно одобряла такой поступок. Но когда попала в такую же ситуацию сама, поняла, что не все так однозначно.

Не успела я войти в трамвай, как девушка лет сорока поспешно вскочила с места и бросилась ко мне: «Садитесь, пожалуйста!». Вид у нее при этом был такой радостный, будто она ждала меня всю свою жизнь. Не скажу, что я при этом испытала настолько же бурную благодарность, зато во всех отношениях почувствовала себя ровесницей динозавров. Эту ситуацию я, наверное, так и переживала бы молча, если бы однажды в троллейбусе не встретила женщину-единомышленницу, которая даже нашла поддержку у других пассажирок «элегантного возраста». И поняла, что эта тема, вероятно, волнует не только меня. Я стала обращать внимание на реакцию так называемых пожилых людей, и оказалось, что многие из них, тем более мужчины, чувствуют себя неловко, когда им уступают место. А особенно, когда делают это не зеленые юнцы, а женщины средних лет.

Напомню, что по этикету женщина не должна уступать место женщине, разве что совсем уж ветхой старушке. Тем более женщины не уступают место мужчинам, ведь никто из представителей сильного пола не хочет, чтобы его считали немощным стариком. Кроме того, хорошо бы обращать внимание на внешние маркеры. Если я, к примеру, нацепила на себя косуху и каблуки, это значит, что бабкой я себя считать отказываюсь.

Мне могут возразить: ведь вежливость именно это и предполагает – оказывать внимание тем, кто старше. Это так, но не стоит доводить эту замечательную идею до абсурда. У нас, к сожалению, принято уступать место только инвалидам и пожилым людям. И если вы вскакиваете и пытаетесь усадить в транспорте на свое место человека, который выглядит еще вполне бодрым и жизнерадостным, вы автоматически сообщаете ему, что считаете его стариком. Или инвалидом. А это очень плохо влияет на его самооценку.

Я не призываю отказаться от правил вежливости в транспорте, боже упаси! Вероятно, было бы более цивилизованно, если бы представители сильного пола стали наконец-то уступать место всем женщинам, без исключения. Тогда никто из дам не чувствовал бы, что ей таким образом намекнули на преклонный возраст.

Ирина Сорокина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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