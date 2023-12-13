Сергей Гуцол: фельдшер с Подольщины, обслуживающий сразу три села

Где родился, там и пригодился

В селах Малая Александровка, Андреевка и Розаловка проживают преимущественно люди почтенного возраста. То есть именно той категории, которая больше всего нуждается в медицинском сопровождении. Сюда узкопрофильные врачи приезжают по графику, а фельдшер всегда рядом: днем и ночью, в метель и в жару.

Он родился в селе Розаловка в семье тружеников хлебной нивы. Окончив школу, поступил в Котовского медучилища на фельдшерское отделение, которое закончил с отличием.

После службы в санчасти Туркменского пограничного округа Сергей вернулся в родное село.

— Я хотел быть полезным здесь, дома, — говорит фельдшер.

«Наш семейный врач»

Сегодня Сергей Гуцол работает заведующим фельдшерским пунктом села Розаловка. Он — опытный специалист, которому доверяют, уважаемый в селе человек. Сергей Николаевич знает о своих пациентах почти все: у кого и какие проблемы со здоровьем и истории целых семей. Поэтому и называют его «наш семейный врач».

И испытание пандемией Covid-19 Сергей Гуцол прошел на отлично: мгновенно реагировал на каждый случай, помогал пациентам бороться с недугом, не боялся прийти к больному, чтобы помочь. Даже когда заболел сам, консультировал крестьян по телефону.

Выращивает сады и поет

А еще он хороший муж и хороший отец и во всем имеет поддержку своей жены Людмилы Васильевны. Она работает учительницей начальных классов в местной школе. Они вместе уже 32 года.

Медик охотно принимает участие и в художественной самодеятельности села — имеет хорошие актерские способности и прекрасно поет.

Замечательный сад красуется на их подворье. Садоводство — еще одна любовь Сергея Николаевича. Он высаживает новые сорта плодовых деревьев, делает прививки деревьям, выращивает различные сорта винограда, украшает усадьбу декоративными фигурами, изготовленными собственноручно.

— Это увлечение пришло само собой. Его след идет с детства. Сажаешь дерево или виноградную лозу и ждешь от них плодов. Любуешься, когда плодоносит сад, наливаются соком гроздья, экспериментируешь и заботишься о них, — делится Сергей Гуцол.