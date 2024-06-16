Мобилизация: когда для обновления данных надо обязательно посетить ТЦК

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев, начиная с 18 мая 2024 года. Обновить их можно в ЦНАПах, через приложение в смартфоне «Резерв+» или посетив военкомат. По понятным причинам, не все граждане стремятся прийти в военкомат и обновляют свои данные другими способами. Однако не всегда удается это сделать – например, как в случае если в электронном реестре «Оберіг», откуда берутся сведения о военнообязанном, указано, что гражданин находится в розыске.
В Министерстве обороны разъяснили, что статус «в розыске» получают военнообязанные, нарушившие правила воинского учета. Например:
- гражданин не встал на воинский учет при достижении соответствующего возраста;
- гражданка с медицинским или фармацевтическим образованием не встала на воинский учет;
- граждане, снятые с воинского учета, не встали на него опять в указанные сроки;
- граждане, снятые с воинского учета, обязаны были, но не встали на него после 18 мая;
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- гражданин не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;
- гражданин не явился по повестке в ТЦК в указанный день без уважительных причин;
- гражданин, получивший направление на прохождение военно-врачебной комиссии, отказался проходить медкомиссию или после ее прохождения не явился в ТЦК;
- гражданин не явился в ТЦК после получения повестки о призыве на военную службу.
В Минобороны добавляют, что кроме этих причин, могла быть допущена ошибка при заполнении данных реестра «Оберіг».
Поэтому гражданам, которые находятся в розыске, для обновления учетных данных обязательно надо прийти в ТЦК.
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