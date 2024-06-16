Мобилизация: когда для обновления данных надо обязательно посетить ТЦК

В Министерстве обороны разъяснили, что статус «в розыске» получают военнообязанные, нарушившие правила воинского учета. Например:

гражданин не встал на воинский учет при достижении соответствующего возраста;

гражданка с медицинским или фармацевтическим образованием не встала на воинский учет;

граждане, снятые с воинского учета, не встали на него опять в указанные сроки;

граждане, снятые с воинского учета, обязаны были, но не встали на него после 18 мая;

гражданин не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;

гражданин не явился по повестке в ТЦК в указанный день без уважительных причин;

гражданин, получивший направление на прохождение военно-врачебной комиссии, отказался проходить медкомиссию или после ее прохождения не явился в ТЦК;

гражданин не явился в ТЦК после получения повестки о призыве на военную службу.

В Минобороны добавляют, что кроме этих причин, могла быть допущена ошибка при заполнении данных реестра «Оберіг».

Поэтому гражданам, которые находятся в розыске, для обновления учетных данных обязательно надо прийти в ТЦК.

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