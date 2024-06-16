Мобілізація: коли для оновлення даних треба обов’язково відвідати ТЦК

У Міністерстві оборони роз’яснили, що статусу «у розшуку» набувають військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку. Наприклад:

громадянин не став на військовий облік при досягненні відповідного віку;

громадянка з медичною або фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;

громадяни, зняті з військового обліку, не стали на нього знову у зазначені терміни;

громадяни, зняті з військового обліку, зобов’язані були, але не стали на нього після 18 травня;

громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це у ТЦК;

громадянин не з’явився за повісткою до ТЦК у вказаний день без поважних причин;

громадянин, який отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з’явився до ТЦК;

громадянин не з’явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

У Міноборони додають, що, крім цих причин, могли припуститися помилки під час заповнення даних реєстру «Оберіг».

Тому громадянам, які перебувають у розшуку, для поновлення облікових даних обов’язково треба прийти до ТЦК.

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