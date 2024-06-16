Мобілізація: коли для оновлення даних треба обов’язково відвідати ТЦК

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом двох місяців, починаючи з 18 травня 2024 року. Оновити їх можна у ЦНАПах, через застосунок у смартфоні «Резерв+» або відвідавши військкомат. Зі зрозумілих причин, не всі громадяни прагнуть прийти у військкомат і оновлюють свої дані іншими способами. Однак не завжди вдається це зробити — наприклад, як у випадку, коли в електронному реєстрі «Оберіг», звідки беруться відомості про військовозобов’язаного, зазначено, що громадянин перебуває у розшуку.
У Міністерстві оборони роз’яснили, що статусу «у розшуку» набувають військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку. Наприклад:
- громадянин не став на військовий облік при досягненні відповідного віку;
- громадянка з медичною або фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;
- громадяни, зняті з військового обліку, не стали на нього знову у зазначені терміни;
- громадяни, зняті з військового обліку, зобов’язані були, але не стали на нього після 18 травня;
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- громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це у ТЦК;
- громадянин не з’явився за повісткою до ТЦК у вказаний день без поважних причин;
- громадянин, який отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з’явився до ТЦК;
- громадянин не з’явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.
У Міноборони додають, що, крім цих причин, могли припуститися помилки під час заповнення даних реєстру «Оберіг».
Тому громадянам, які перебувають у розшуку, для поновлення облікових даних обов’язково треба прийти до ТЦК.
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