Мобилизация: призовут ли безработных украинцев?

Во время всеобщей мобилизации военнообязанных украинцев могут призвать и безработных, стоящих на учете в службе занятости. В то же время призыв этой категории граждан проходит по определенным правилам.
«Одесская жизнь» узнавала, как должна проходить мобилизация тех, кто состоит на учете в центре занятости и сохраняются ли за ними социальные выплаты по безработице.
Мобилизованные безработные должны сняться с учета
По норме, лица, попавшие на службу в ряды Вооруженных сил, должны сняться с учета в Центре занятости, поскольку фактически они уже заняты и трудоустроены. Помимо этого, посещать центр занятости в это время такой гражданин не сможет.
Таким образом, на законодательном уровне мобилизованные уже не безработные.
Сохраняются ли соцвыплаты при мобилизации безработного?
В случае мобилизации безработного гражданина выплаты по безработице прекращаются, поскольку мобилизованные начинают получать зарплату от государства как военнослужащие ВСУ.
В настоящее время период выплаты пособия по безработице составляет 90 дней. При этом максимальный размер пособия составляет 6700 грн, а минимальный – 1000 грн.
Если гражданин со статусом безработного получает повестку о мобилизации, а затем и повестку о призыве на военную службу, он обязан уведомить об этом Центр занятости.
Можно ли будет стать на учет в Центр занятости после демобилизации?
Если после демобилизации (что, вероятно, произойдет, по окончании войны) лицо снова становится безработным, оно имеет право зарегистрироваться в Центре занятости. Для этого необходимо будет обратиться подать в Центр занятости все необходимые для регистрации документы.
При этом размер выплат по безработице будет рассчитываться уже отталкиваясь от зарплаты на последнем месте работы, то есть службе в ВСУ.
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Источник: novyny.live, фото Украинской правды