Мобілізація: чи призовуть безробітних українців?

Під час загальної мобілізації військовозобов’язаних українців можуть призвати і безробітних, які стоять на обліку у службі зайнятості. Водночас заклик цієї категорії громадян відбувається за певними правилами. «Одеське життя» дізнавалася, як має відбуватися мобілізація тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються за ними соціальні виплати з безробіття.

Мобілізовані безробітні повинні знятися з обліку

За нормою, особи, які потрапили на службу до лав Збройних сил, повинні знятися з обліку в Центрі зайнятості, оскільки фактично вони вже зайняті та працевлаштовані. Крім того, відвідувати Центр зайнятості в цей час такий громадянин не зможе.

Таким чином, на законодавчому рівні мобілізовані вже не безробітні.

Чи зберігаються соцвиплати при мобілізації безробітного?

У разі мобілізації безробітного громадянина виплати з безробіття припиняються, оскільки мобілізовані починають отримувати зарплату від держави як військовослужбовці ЗСУ.

Нині період виплати допомоги з безробіття становить 90 днів. При цьому максимальний розмір допомоги становить 6700 грн., а мінімальний – 1000 грн.

Якщо громадянин зі статусом безробітного отримує повістку про мобілізацію, а потім і повістку про призов на військову службу, він зобов’язаний повідомити Центр зайнятості.

Чи можна стати на облік до Центру зайнятості після демобілізації?

Якщо після демобілізації (що, ймовірно, станеться після закінчення війни) особа знову стає безробітною, вона має право зареєструватися в Центрі зайнятості. Для цього необхідно буде звернутися i подати до Центру зайнятості всі необхідні документи для реєстрації.

При цьому розмір виплат з безробіття буде розраховуватись уже відштовхуючись від зарплати на останньому місці роботи, тобто службі у ЗСУ.

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Джерело: novyny.live, фото Української правди